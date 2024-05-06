Ексзірка Карпат пояснив, чому Тимощук зрадив Україну

Анатолій Тимощук під час тренування у Росії. Фото: російські ЗМІ

Відомий український футболіст Михайло Кополовець прокоментував ситуацію з Анатолієм Тимощуком. Колишній капітан національної команди з футболу продовжує жити та працювати в Росії.

Кополовець не готовий виправдати вчинок Тимощука, повідомляє YouTube-канал "Львович".

Читайте також:

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" та мюнхенської "Баварії" Анатолій Тимощук вже понад десять років живе та працює в Росії. Із самого початку повномасштабної військової інтервенції росіян до України він практично не коментує події, що відбуваються у його рідній країні.

Анатолій Тимощук під час матчу. Фото: російські ЗМІ

Що Кополовець сказав про Тимощука

Екскапітана "синьо-жовтих" позбавили всіх спортивних нагород та почесних звань, які мали на території України. Колишні друзі та партнери Тимощука критикують його в інтерв'ю, але Анатолій не реагує на звинувачення на свою адресу.

Михайло Кополовець (праворуч) у ФК "Минай". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Ексфутболіст "Карпат" та "Миная" Михайло Кополовець упевнений, що з Анатолієм Тимощуком працювали російські спецслужби. Це вплинуло на позицію колишнього капітана збірної України.

"У нього в Росії сім'я, бізнес, кар'єра. Це все зрозуміло, але все одно Тимощук міг показати якусь позицію. Він завжди показував себе, як справжнього патріота. Ніхто не міг подумати, що Анатолій так поводитиметься", — розповів Кополовець.

На думку Михайла, Анатолій міг би знайти спосіб продати свій бізнес у Росії та виїхати з цієї країни. Але Тимощук зробив інший вибір.

Нагадаємо, Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку.

Почеттіно звільнять із "Челсі" заради запрошення одного з найвідоміших тренерів світу.

Судаков гратиме в Англії — "Шахтар" може знизити ціну на гравця.

Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.