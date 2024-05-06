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Ексзірка Карпат пояснив, чому Тимощук зрадив Україну

6 травня 2024 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексзірка Карпат пояснив, чому Тимощук зрадив Україну
Анатолій Тимощук під час тренування у Росії. Фото: російські ЗМІ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український футболіст Михайло Кополовець прокоментував ситуацію з Анатолієм Тимощуком. Колишній капітан національної команди з футболу продовжує жити та працювати в Росії.

Кополовець не готовий виправдати вчинок Тимощука, повідомляє YouTube-канал "Львович".

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Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" та мюнхенської "Баварії" Анатолій Тимощук вже понад десять років живе та працює в Росії. Із самого початку повномасштабної військової інтервенції росіян до України він практично не коментує події, що відбуваються у його рідній країні.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук під час матчу. Фото: російські ЗМІ

Що Кополовець сказав про Тимощука

Екскапітана "синьо-жовтих" позбавили всіх спортивних нагород та почесних звань, які мали на території України. Колишні друзі та партнери Тимощука критикують його в інтерв'ю, але Анатолій не реагує на звинувачення на свою адресу.

Михайло Кополовець
Михайло Кополовець (праворуч) у ФК "Минай". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Ексфутболіст "Карпат" та "Миная" Михайло Кополовець упевнений, що з Анатолієм Тимощуком працювали російські спецслужби. Це вплинуло на позицію колишнього капітана збірної України.

"У нього в Росії сім'я, бізнес, кар'єра. Це все зрозуміло, але все одно Тимощук міг показати якусь позицію. Він завжди показував себе, як справжнього патріота. Ніхто не міг подумати, що Анатолій так поводитиметься", — розповів Кополовець.

На думку Михайла, Анатолій міг би знайти спосіб продати свій бізнес у Росії та виїхати з цієї країни. Але Тимощук зробив інший вибір.

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війна
спорт
футбол
Збірна України з футболу
Анатолій Тимощук

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