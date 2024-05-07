Бражко покинет УПЛ — Динамо получит выгодное предложение по игроку
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко заинтересовал некоторые известные европейские клубы. Уже ближайшим летом у него будет шанс продолжить карьеру в чемпионате Испании.
"Динамо" может заработать большие деньги на трансфере своего воспитанника, сообщает Diario AS.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" получит предложения по некоторым своим футболистам. Если киевский клуб их примет, то эти игроки смогут повторить успех Виктора Цыганкова в "Жироне". У одного из воспитанников "Динамо" есть шанс оказаться в чемпионате Испании.
Бражко в Ла Лиге
Полузащитник "бело-синих" в этом сезоне стал одним из лидеров киевской команды и дебютировал в сборной Украины. Бражко сыграл 25 матчей за "Динамо", забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
На Владимира обратили внимание несколько зарубежных клубов. За развитием его карьеры следят итальянские "Рома" и "Ювентус", а испанский "Атлетико" готов сделать "Динамо" предложение по Бражко уже ближайшим летом.
Испанский клуб планирует подписать украинского полузащитника за четыре миллиона евро. Контракт Бражко с "Динамо" действует до лета 2028 года. Столичный клуб может рассмотреть предложение "Атлетико".
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