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Бражко покинет УПЛ — Динамо получит выгодное предложение по игроку

7 мая 2024 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко покинет УПЛ — Динамо получит выгодное предложение по игроку
Владимир Бражко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко заинтересовал некоторые известные европейские клубы. Уже ближайшим летом у него будет шанс продолжить карьеру в чемпионате Испании. 

"Динамо" может заработать большие деньги на трансфере своего воспитанника, сообщает Diario AS

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Во время летнего трансферного окна "Динамо" получит предложения по некоторым своим футболистам. Если киевский клуб их примет, то эти игроки смогут повторить успех Виктора Цыганкова в "Жироне". У одного из воспитанников "Динамо" есть шанс оказаться в чемпионате Испании. 

Владимир Бражко может уйти из Динамо
Владимир Бражко и Виталий Буяльский празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бражко в Ла Лиге 

Полузащитник "бело-синих" в этом сезоне стал одним из лидеров киевской команды и дебютировал в сборной Украины. Бражко сыграл 25 матчей за "Динамо", забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. 

На Владимира обратили внимание несколько зарубежных клубов. За развитием его карьеры следят итальянские "Рома" и "Ювентус", а испанский "Атлетико" готов сделать "Динамо" предложение по Бражко уже ближайшим летом. 

Испанский клуб планирует подписать украинского полузащитника за четыре миллиона евро. Контракт Бражко с "Динамо" действует до лета 2028 года. Столичный клуб может рассмотреть предложение "Атлетико". 

Напомним, Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

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