Бражко покинет УПЛ — Динамо получит выгодное предложение по игроку

Владимир Бражко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко заинтересовал некоторые известные европейские клубы. Уже ближайшим летом у него будет шанс продолжить карьеру в чемпионате Испании.

"Динамо" может заработать большие деньги на трансфере своего воспитанника, сообщает Diario AS.

Читайте также:

Во время летнего трансферного окна "Динамо" получит предложения по некоторым своим футболистам. Если киевский клуб их примет, то эти игроки смогут повторить успех Виктора Цыганкова в "Жироне". У одного из воспитанников "Динамо" есть шанс оказаться в чемпионате Испании.

Владимир Бражко и Виталий Буяльский празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бражко в Ла Лиге

Полузащитник "бело-синих" в этом сезоне стал одним из лидеров киевской команды и дебютировал в сборной Украины. Бражко сыграл 25 матчей за "Динамо", забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

На Владимира обратили внимание несколько зарубежных клубов. За развитием его карьеры следят итальянские "Рома" и "Ювентус", а испанский "Атлетико" готов сделать "Динамо" предложение по Бражко уже ближайшим летом.

Испанский клуб планирует подписать украинского полузащитника за четыре миллиона евро. Контракт Бражко с "Динамо" действует до лета 2028 года. Столичный клуб может рассмотреть предложение "Атлетико".

Напомним, Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

В "Бенфике" раскритиковали Трубина после поражения команды.

Почеттино уволят из "Челси" ради приглашения одного из самых известных тренеров мира.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.