Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне

Артем Довбик с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик близок к победе в гонке лучших бомбардиров чемпионата Испании по футболу. Успехи игрока привели к тому, что им заинтересовали европейские гранды.

Однако Довбик не хочет уходить из "Жироны" в ближайшее время, сообщает "ТаТоТаке".

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Артем Довбик в этом сезоне забил уже 20 голов в испанской Ла Лиге. За развитием карьеры украинского форварда, который быстро адаптировался в чемпионате Испании, следят мадридский "Атлетико", итальянский "Наполи" и несколько других клубов. Но сам Артем не спешит проводить переговоры с другими клубами.

Артем Довбик во время матча "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Где Довбик проведет следующий сезон

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что несмотря на слухи об интересе со стороны топ-клубов, украинский форвард настроен остаться в "Жироне". Семья Довбик хорошо адаптировалась в Испании, им комфортно в Жироне, подходят климат и условия жизни.

"Сам Артем, его жена и дочь уже выучили испанский язык. В Жироне есть варианты для дошкольного образования ребенка. Довбик мог бы согласиться на предложение "Барселоны", поскольку ему не придется в таком случае менять регион. Но предложения из других стран он не рассматривает", — рассказал журналист.

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Спиваковский добавил, что Довбик находится в расцвете сил. Он проводит лучший сезон в карьере и хочет остаться в "Жироне". Однако клуб может согласиться продать форварда, если по нему поступит очень выгодное предложение.

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