Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець

Василь Ломаченко та Джордж Камбосос на битві поглядів. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Український спортсмен Василь Ломаченко відреагував на образливі слова Джорджа Камбососа, який пообіцяв нокаутувати суперника. Колишній чемпіон світу попросив уболівальників не реагувати на такі слова.

Ломаченко розповів, що вважає по-справжньому важливим перед боєм з австралійцем, повідомляє Top Rank Boxing.

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Джордж Камбосос високо оцінив власні шанси на перемогу у майбутньому бою за звання чемпіона світу з боксу у легкій вазі за версією IBF. Австралієць заявив, що час Василя Ломаченка минув. Австралієць пообіцяв нокаутувати українця та завершити його кар'єру на рингу.

Василь Ломаченко під час тренування. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Що Ломаченко відповів Камбососу

Василь не став реагувати на ці слова. Пізніше він пояснив, що це був звичайний "trash talk" — елемент шоу, в якому боксери загрожують один одному перед поєдинком. Проте сам Ломаченко вважає за краще не грати за цими правилами.

"Камбосос став не першим суперником, який обіцяє відправити мене на пенсію, проте я все ще тут. Мене не здивували його слова. Подивимося, що відбудеться 12 травня. Нас чекає цікаве протистояння, і важливим є лише те, хто здобуде перемогу", — заявив Ломаченко.

Український боксер продовжує підготовку до бою із Камбососом в Австралії. Поєдинок відбудеться 12 травня у місцевому місті Перт.

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