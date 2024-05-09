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Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець

9 травня 2024 14:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець
Василь Ломаченко та Джордж Камбосос на битві поглядів. Фото: instagram.com/georgekambososjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Василь Ломаченко відреагував на образливі слова Джорджа Камбососа, який пообіцяв нокаутувати суперника. Колишній чемпіон світу попросив уболівальників не реагувати на такі слова.

Ломаченко розповів, що вважає по-справжньому важливим перед боєм з австралійцем, повідомляє Top Rank Boxing.

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Джордж Камбосос високо оцінив власні шанси на перемогу у майбутньому бою за звання чемпіона світу з боксу у легкій вазі за версією IBF. Австралієць заявив, що час Василя Ломаченка минув. Австралієць пообіцяв нокаутувати українця та завершити його кар'єру на рингу.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Що Ломаченко відповів Камбососу

Василь не став реагувати на ці слова. Пізніше він пояснив, що це був звичайний "trash talk" — елемент шоу, в якому боксери загрожують один одному перед поєдинком. Проте сам Ломаченко вважає за краще не грати за цими правилами.

"Камбосос став не першим суперником, який обіцяє відправити мене на пенсію, проте я все ще тут. Мене не здивували його слова. Подивимося, що відбудеться 12 травня. Нас чекає цікаве протистояння, і важливим є лише те, хто здобуде перемогу", — заявив Ломаченко.

Український боксер продовжує підготовку до бою із Камбососом в Австралії. Поєдинок відбудеться 12 травня у місцевому місті Перт.

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спорт
бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
Ломаченко — Камбосос

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