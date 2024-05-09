Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос на битве взглядов. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Украиский спортсмен Василий Ломаченко отреагировал на обидные слова Джорджа Камбососа, который пообещал нокаутировать соперника. Бывший чемпион мира попросил болельщиков не реагировать на такие слова.

Ломаченко рассказал, что считает по-настоящему важным перед боем с австралийцем, сообщает Top Rank Boxing.

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Джордж Камбосос высоко оценил собственные шансы на победу в предстоящем бою за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии IBF. Австралиец заявил, что время Василия Ломаченко прошло. Австралиец пообещал нокаутировать украинца и завершить его карьеру на ринге.

Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Что Ломаченко ответил Камбососу

Василий не стал реагировать на эти слова. Позже он объяснил, что это был обычный "trash talk" — элемент шоу, в котором боксеры угрожают друг другу перед поединком. Однако сам Ломаченко предпочитает не играть по этим правилам.

"Камбосос стал не первым соперником, который обещает отправить меня на пенсию, однако я все еще здесь. Меня не удивили его слова. Посмотрим, что произойдет 12 мая. Нас ждет интересное противостояние, и важно только то, кто одержит победу", — заявил Ломаченко.

Украинский боксер продолжает подготовку к бою с Камбососом в Австралии. Поединок состоятся 12 мая в местном городе Перт.

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