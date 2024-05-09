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Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец

9 мая 2024 14:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос на битве взглядов. Фото: instagram.com/georgekambososjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украиский спортсмен Василий Ломаченко отреагировал на обидные слова Джорджа Камбососа, который пообещал нокаутировать соперника. Бывший чемпион мира попросил болельщиков не реагировать на такие слова. 

Ломаченко рассказал, что считает по-настоящему важным перед боем с австралийцем, сообщает Top Rank Boxing

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Джордж Камбосос высоко оценил собственные шансы на победу в предстоящем бою за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии IBF. Австралиец заявил, что время Василия Ломаченко прошло. Австралиец пообещал нокаутировать украинца и завершить его карьеру на ринге. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Что Ломаченко ответил Камбососу 

Василий не стал реагировать на эти слова. Позже он объяснил, что это был обычный "trash talk" — элемент шоу, в котором боксеры угрожают друг другу перед поединком. Однако сам Ломаченко предпочитает не играть по этим правилам. 

"Камбосос стал не первым соперником, который обещает отправить меня на пенсию, однако я все еще здесь. Меня не удивили его слова. Посмотрим, что произойдет 12 мая. Нас ждет интересное противостояние, и важно только то, кто одержит победу", — заявил Ломаченко. 

Украинский боксер продолжает подготовку к бою с Камбососом в Австралии. Поединок состоятся 12 мая в местном городе Перт. 

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Лунин против "Баварии" — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

 

спорт
бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
Ломаченко — Камбосос

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