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Лунин против Баварии — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов

9 мая 2024 12:21
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Агабекян Карен
редактор
Лунин против Баварии — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов "Реал" Мадрид дома одолел мюнхенскую "Баварию" (2:1). По итогам двух матчей "сливочные" победили с общим счетом 4:3.

Отлично отыграл в матче украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, игру которого отметили даже фанаты клуба в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Большинство фанатов шокированы тем, как стабильно Лунин отыграл в самых важных матчах сезона. Если в чемпионате Испании, где команда всех опережала, у Андрея была потеря концентрации, то в важных матчах он выдавал лучшую игру.

@victoricruzz: "Лунин действительно показывает, из чего он сделан, он всегда спасает, когда это очень важно. Иногда аутсайдеры просто ждут своего момента, чтобы сиять".

@IboiConfidence: "Лунина ждет вознаграждение".

@chuksdoyo: "Лунин — это идеальная замена Куртуа".

@reyesdeuropa7: "Вчера в центре внимания были Винисиус и Хоселу, но Лунин показал еще одну замечательную игру. Он должен сыграть в финале".

@taamimi18: "Лунин весь улыбающийся, я люблю это видеть, это все благодаря тебе".

@Taylorvlog_: "Я хотел воспользоваться этим моментом, чтобы оценить сезон, который провел Андрей Лунин, спаситель "Этихада", он сыграл очень хорошо против "Баварии", и его уровень в Лиге чемпионов был удивительным. Несомненно, но он входит в пятерку лучших игроков "Реала" в этом сезоне, что бы ни произошло".

Лунин в этом сезоне сыграл в 30 матчах, где пропустил 28 мячей. При этом голкипер провел 12 сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 16 млн евро.

"Реал" в текущем сезоне досрочно выиграл чемпионат Испании и в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией".

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Бавария
украинские легионеры (футбол)

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