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Лунин и Нойер спасли Реал и Баварию от голов в первом тайме полуфинала Лиги чемпионов

8 мая 2024 22:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин и Нойер спасли Реал и Баварию от голов в первом тайме полуфинала Лиги чемпионов
Мануэль Нойер не дает забить Родриго. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" принял мюнхенскую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Андрей Лунин снова вышел на поле в стартовом составе испанской команды. 

Соперники начали поединок на встречных курсах, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Уже в дебюте противостояния команды обменялись опасными моментами. Сначала Карвахаль прострелил на ближний угол чужой штрафной, но Родриго не успел замкнуть передачу. В ответной атаке Гнабри не попал в створ ворот с хорошей позиции. Затем Винисиус с близкой дистанции попал в штангу, а Нойер не позволил Родриго добить мяч в сетку. 

Харри Кейн в матче с Реалом
Кейн борется за мяч с Рюдигером. Фото: Reuters/Susana Vera

"Реал" обменялся моментами с "Баварией" 

Лунин впервые по-настоящему вступил в игру на 28-й минуте. Украинец спас ворота "королевского клуба" после удара в исполнении Кейна. 

В целом на поле шла равная игра, хотя хозяева поля владели инициативой. На 40-й минуте Нойер перевел мяч на угловой после опасной передачи в исполнении Вальверде. 

Первый тайм завершился без голов. Команды оставили решение вопроса о победителе матча на вторую половину игры. 

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Реал Мадрид
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