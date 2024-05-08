Лунин и Нойер спасли Реал и Баварию от голов в первом тайме полуфинала Лиги чемпионов

Мануэль Нойер не дает забить Родриго. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" принял мюнхенскую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Андрей Лунин снова вышел на поле в стартовом составе испанской команды.

Соперники начали поединок на встречных курсах, сообщает портал Новини.LIVE.

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Уже в дебюте противостояния команды обменялись опасными моментами. Сначала Карвахаль прострелил на ближний угол чужой штрафной, но Родриго не успел замкнуть передачу. В ответной атаке Гнабри не попал в створ ворот с хорошей позиции. Затем Винисиус с близкой дистанции попал в штангу, а Нойер не позволил Родриго добить мяч в сетку.

Кейн борется за мяч с Рюдигером. Фото: Reuters/Susana Vera

"Реал" обменялся моментами с "Баварией"

Лунин впервые по-настоящему вступил в игру на 28-й минуте. Украинец спас ворота "королевского клуба" после удара в исполнении Кейна.

В целом на поле шла равная игра, хотя хозяева поля владели инициативой. На 40-й минуте Нойер перевел мяч на угловой после опасной передачи в исполнении Вальверде.

Первый тайм завершился без голов. Команды оставили решение вопроса о победителе матча на вторую половину игры.

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