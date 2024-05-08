Стартовые составы на матч Реал — Бавария в полуфинале Лиги чемпионов

Андрей Лунин в матче против "Баварии". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский "Реал" принимает в Испании мюнхенскую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников завершилась результативной ничьей.

Тренеры Карло Анчелотти и Томас Тухель уже показали стартовые составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Харри Кейн готов к матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Стартовые составы команд

"Реал" Мадрид: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус.

Тренер: Карло Анчелотти.

"Бавария": Нойер (капитан) — Де Лигт, Киммих, Гнабри, Кейн, Сане, Дайер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала, Павлович.

Тренер: Томас Тухель.

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