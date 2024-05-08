Стартовые составы на матч Реал — Бавария в полуфинале Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" принимает в Испании мюнхенскую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников завершилась результативной ничьей.
Тренеры Карло Анчелотти и Томас Тухель уже показали стартовые составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер "Реала" сдержал обещание и выпустил в основном составе своей команды Андрея Лунина. Украинец проводит лучший сезон в карьере. Его заслуга в том, что "королевский клуб" играет в полуфинале ЛЧ, большая.
Стартовые составы команд
"Реал" Мадрид: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус.
Тренер: Карло Анчелотти.
"Бавария": Нойер (капитан) — Де Лигт, Киммих, Гнабри, Кейн, Сане, Дайер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала, Павлович.
Тренер: Томас Тухель.
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