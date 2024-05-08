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Стартовые составы на матч Реал — Бавария в полуфинале Лиги чемпионов

8 мая 2024 20:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Стартовые составы на матч Реал — Бавария в полуфинале Лиги чемпионов
Андрей Лунин в матче против "Баварии". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" принимает в Испании мюнхенскую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников завершилась результативной ничьей. 

Тренеры Карло Анчелотти и Томас Тухель уже показали стартовые составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.  

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Харри Кейн и Томас Тухель
Харри Кейн готов к матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Стартовые составы команд 

"Реал" Мадрид: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Бавария": Нойер (капитан) — Де Лигт, Киммих, Гнабри, Кейн, Сане, Дайер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала, Павлович. 

Тренер: Томас Тухель. 

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спорт
футбол
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Реал Мадрид
Бавария

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