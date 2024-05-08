Бенфика продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб

Анатолий Трубин во время матча за "Бенфику". Фото: instagram.com/slbenfica/

Руководство португальской "Бенфики" продаст голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, если получит этим летом выгодное предложение по игроку. В услугах вратаря заинтересованы некоторые итальянских клубов.

"Бенфика" заинтересована в уходе Трубина, сообщает O Jogo.

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В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе "Бенфики". Однако португальская команда не сумела выиграть ни одного трофея по итогам кампании. Летом "орлы" собираются продать несколько игроков, среди них оказался и украинец.

Анатолий Трубин перед игрой. Фото: instagram.com/slbenfica/

Какие клубы интересуются Трубиным

У "Бенфики" есть сразу два молодых вратаря, которые в следующем сезоне смогут сменить украинского футболиста в основном составе. Самуэл Суареш и Андре Гомеш будут конкурировать за право регулярно выходить на поле, а Анатолий Трубин уедет в Италию.

В услугах украинца заинтересованы "Милан" и "Ювентус", которые ищут молодого вратаря с опытом выступлений в еврокубках. "Бенфика" хочет получить за своего игрока как минимум 35 млн евро, однако итальянские клубы хотят снизить эту цену.

Также была информация об интересе к Трубину со стороны немецких и английских команд.

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