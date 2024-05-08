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Бенфика продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб

8 мая 2024 08:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бенфика продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб
Анатолий Трубин во время матча за "Бенфику". Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство португальской "Бенфики" продаст голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, если получит этим летом выгодное предложение по игроку. В услугах вратаря заинтересованы некоторые итальянских клубов. 

"Бенфика" заинтересована в уходе Трубина, сообщает O Jogo

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В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе "Бенфики". Однако португальская команда не сумела выиграть ни одного трофея по итогам кампании. Летом "орлы" собираются продать несколько игроков, среди них оказался и украинец. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин перед игрой. Фото: instagram.com/slbenfica/

Какие клубы интересуются Трубиным

У "Бенфики" есть сразу два молодых вратаря, которые в следующем сезоне смогут сменить украинского футболиста в основном составе. Самуэл Суареш и Андре Гомеш будут конкурировать за право регулярно выходить на поле, а Анатолий Трубин уедет в Италию. 

В услугах украинца заинтересованы "Милан" и "Ювентус", которые ищут молодого вратаря с опытом выступлений в еврокубках. "Бенфика" хочет получить за своего игрока как минимум 35 млн евро, однако итальянские клубы хотят снизить эту цену. 

Также была информация об интересе к Трубину со стороны немецких и английских команд. 

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

Суркис назвал ключевого футболиста в нынешнем составе "Динамо".

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