Бенфика продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб
Руководство португальской "Бенфики" продаст голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, если получит этим летом выгодное предложение по игроку. В услугах вратаря заинтересованы некоторые итальянских клубов.
"Бенфика" заинтересована в уходе Трубина, сообщает O Jogo.
В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе "Бенфики". Однако португальская команда не сумела выиграть ни одного трофея по итогам кампании. Летом "орлы" собираются продать несколько игроков, среди них оказался и украинец.
Какие клубы интересуются Трубиным
У "Бенфики" есть сразу два молодых вратаря, которые в следующем сезоне смогут сменить украинского футболиста в основном составе. Самуэл Суареш и Андре Гомеш будут конкурировать за право регулярно выходить на поле, а Анатолий Трубин уедет в Италию.
В услугах украинца заинтересованы "Милан" и "Ювентус", которые ищут молодого вратаря с опытом выступлений в еврокубках. "Бенфика" хочет получить за своего игрока как минимум 35 млн евро, однако итальянские клубы хотят снизить эту цену.
Также была информация об интересе к Трубину со стороны немецких и английских команд.
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