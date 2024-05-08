Бенфіка продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб

Анатолій Трубін під час матчу за "Бенфіку". Фото: instagram.com/slbenfica/

Керівництво португальської "Бенфіки" продасть голкіпера збірної України Анатолія Трубіна, якщо отримає цього літа вигідну пропозицію щодо гравця. У послугах воротаря зацікавлені деякі італійські клуби.

"Бенфіка" зацікавлена у догляді Трубіна, повідомляє O Jogo.

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У сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін зумів виграти конкуренцію за місце в основному складі "Бенфіки". Проте португальська команда не зуміла виграти жодного трофея за підсумками кампанії. Влітку "орли" збираються продати декілька гравців, серед них і українець.

Анатолій Трубін перед грою. Фото: instagram.com/slbenfica/

Які клуби цікавляться Трубіним

У "Бенфіки" є одразу два молоді воротарі, які наступного сезону зможуть змінити українського футболіста в основному складі. Самуел Суареш та Андре Гомеш конкуруватимуть за право регулярно виходити на поле, а Анатолій Трубін поїде до Італії.

У послугах українця зацікавлені "Мілан" та "Ювентус", які шукають молодого воротаря з досвідом виступів у єврокубках. "Бенфіка" хоче отримати за свого гравця щонайменше 35 млн євро, проте італійські клуби хочуть знизити цю ціну.

Також була інформація про інтерес до Трубіна з боку німецьких та англійських команд.

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