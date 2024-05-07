Суркіс назвав ключового футболіста у нинішньому складі Динамо

Президент "Динамо" Ігор Суркіс на стадіоні у Києві. Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про гравця, який об'єднав навколо себе команду. Андрій Ярмоленко додав "біло-синім" атакувальної потужності у весняній частині цього сезону.

Суркіс не готовий відпустити Ярмоленка, якщо Андрій захоче піти з футболу, повідомляє Football Hub.

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Андрій Ярмоленко під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У весняній частині сезону Ярмоленко зіграв 9 поєдинків, у яких забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі. Президент київського клубу вважає внесок футболіста в останні успіхи "біло-синіх" дуже великим.

Андрій Ярмоленко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Суркіс сказав про Ярмоленка

Контракт ветерана із "Динамо" діє до 2025 року. За чутками, через рік Ярмоленко може стати спортивним директором київського клубу. Однак Суркіс заявив, що футболіст нескоро обійме адміністративну посаду в "Динамо".

"Ярмоленко одночасно і капітан, і тренер на футбольному полі. Молоді хлопці бачать його ставлення до гри та тренувань, знають, яка в Андрія кар'єра за спиною. Це все їх дуже стимулює. Хлопці намагаються не відставати від Ярмоленка. Він буквально бореться на полі з першою до останньої хвилини, що дуже важливо для цієї команди", — розповів Суркіс.

Президент "Динамо" додав, що нехай ветерану команди вже не вистачає фізичних сил на інтенсивні виступи, але компенсує це своєю харизмою.

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