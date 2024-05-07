За Луніна посперечаються гранди з трьох європейських чемпіонатів

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може змінити клуб найближчого літа. Іспанці отримають не менше трьох пропозицій щодо продажу воротаря.

Лунін готовий піти з "Реала" через конкуренцію з іншим голкіпером Тібо Куртуа, повідомляє El Nacional.

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Контракт Андрія Луніна із "Реалом" розрахований до літа 2025 року. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес уже готує для 25-річного українця нову угоду із покращеними умовами оплати праці. Проте воротар готовий піти з іспанського клубу.

Присвята Андрію Луніну від іспанської Ла-Ліги. Фото: instagram.com/laliga/

Які клуби цікавляться Луніним

Український голкіпер вважає, що довів тренерському штабу "Реала", що гідний зайняти місце в основному складі команди. Проте головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті збирається довірити "позицію номер один" у команді Тібо Куртуа, який уже одужав після травми та набирає форму.

Лунін хоче перейти до команди, де йому гарантують місце в основному складі, а також запропонують зарплату вищу, ніж Андрій отримує у "Реалі". В послугах українця зацікавлені англійські "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал", німецька "Баварія" та італійський "Ювентус".

Минулими вихідними Лунін став чемпіоном Іспанії у складі "Реала". Мадридці можуть заробити на трансфері Андрія понад 40 млн євро.

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