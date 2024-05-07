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За Лунина поспорят гранды из трех европейских чемпионатов

7 мая 2024 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
За Лунина поспорят гранды из трех европейских чемпионатов
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб ближайшим летом. Испанцы получат не менее трех предложений о продаже вратаря. 

Лунин готов уйти из "Реала" из-за конкуренции с другим голкипером Тибо Куртуа, сообщает El Nacional.

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес уже готовит для 25-летнего украинца новое соглашение с улучшенными условиями оплаты труда. Однако вратарь готов уйти из испанского клуба. 

Андрей Лунин
Посвящение Андрею Лунину от испанской Ла Лиги. Фото: instagram.com/laliga/

Какие клубы интересуются Луниным 

Украинский голкипер считает, что доказал тренерскому штабу "Реала", что достоин занять место в основном составе команды. Однако главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти собирается доверить "позицию номер один" в команде Тибо Куртуа, который уже выздоровел после травмы и набирает форму. 

Лунин хочет перейти в команду, где ему гарантируют место в основном составе, а также предложат зарплату выше, чем Андрей получает в "Реале". В услугах украинца заинтересованы английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус". 

На прошлых выходных Лунин стал чемпионом Испании в составе "Реала". Мадридцы могут заработать на трансфере Андрея более 40 млн евро. 

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

В "Бенфике" раскритиковали Трубина после поражения команды.

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Андрей Лунин

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