За Лунина поспорят гранды из трех европейских чемпионатов
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб ближайшим летом. Испанцы получат не менее трех предложений о продаже вратаря.
Лунин готов уйти из "Реала" из-за конкуренции с другим голкипером Тибо Куртуа, сообщает El Nacional.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес уже готовит для 25-летнего украинца новое соглашение с улучшенными условиями оплаты труда. Однако вратарь готов уйти из испанского клуба.
Какие клубы интересуются Луниным
Украинский голкипер считает, что доказал тренерскому штабу "Реала", что достоин занять место в основном составе команды. Однако главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти собирается доверить "позицию номер один" в команде Тибо Куртуа, который уже выздоровел после травмы и набирает форму.
Лунин хочет перейти в команду, где ему гарантируют место в основном составе, а также предложат зарплату выше, чем Андрей получает в "Реале". В услугах украинца заинтересованы английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус".
На прошлых выходных Лунин стал чемпионом Испании в составе "Реала". Мадридцы могут заработать на трансфере Андрея более 40 млн евро.
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