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Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока Динамо на Евро-2024

7 мая 2024 11:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока Динамо на Евро-2024
Тренер Сергей Ребров перед матчем. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва скоро начнет подготовку к матчам чемпионата Европы по футболу, который этим летом пройдет в Германии. Главный тренер национальной команды может вызвать на сборы еще одного футболиста, который хорошо себя проявил в последних матчах УПЛ. 

Речь идет о полузащитнике киевского "Динамо", сообщает "ТаТоТаке". 

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В сборной Украины существует серьезный дефицит игроков на позиции левого вингера и полузащитника. Тренерский штаб просматривает футболистов, которые обладают характеристиками для игры на левом фланге. Один из таких полузащитников может попасть в расширенный состав национальной команды на Евро-2024. 

Владислав Кабаев может получить вызов в сборную Украины
Владислав Кабаев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого Ребров может вызвать в сборную Украины 

Наставник сборной Украины нередко использует на левом фланге Александра Зубкова или Виктора Цыганкова, которые привыкли играть справа. Но проблема левого вингера может быть решена приглашением в команду Владислава Кабаева, который очень хорошо смотрится в последних матчах за "Динамо". 

"Если говорить о заявке из 26 футболистов, то в теории у Кабаева есть шанс в нее попасть. Но существуют более проблемные позиции в середине поля", — заявил журналист Михаил Смоловой. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот "ТаТоТаке"

В сезоне 2023/2024 Кабаев сыграл за "Динамо" 23 матча во всех турнирах. Он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. 

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Сборная Украины по футболу
Динамо
Сергей Ребров
Евро-2024
Владислав Кабаев

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