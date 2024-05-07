Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока Динамо на Евро-2024

Тренер Сергей Ребров перед матчем. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва скоро начнет подготовку к матчам чемпионата Европы по футболу, который этим летом пройдет в Германии. Главный тренер национальной команды может вызвать на сборы еще одного футболиста, который хорошо себя проявил в последних матчах УПЛ.

Речь идет о полузащитнике киевского "Динамо", сообщает "ТаТоТаке".

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В сборной Украины существует серьезный дефицит игроков на позиции левого вингера и полузащитника. Тренерский штаб просматривает футболистов, которые обладают характеристиками для игры на левом фланге. Один из таких полузащитников может попасть в расширенный состав национальной команды на Евро-2024.

Владислав Кабаев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого Ребров может вызвать в сборную Украины

Наставник сборной Украины нередко использует на левом фланге Александра Зубкова или Виктора Цыганкова, которые привыкли играть справа. Но проблема левого вингера может быть решена приглашением в команду Владислава Кабаева, который очень хорошо смотрится в последних матчах за "Динамо".

"Если говорить о заявке из 26 футболистов, то в теории у Кабаева есть шанс в нее попасть. Но существуют более проблемные позиции в середине поля", — заявил журналист Михаил Смоловой.

Владислав Кабаев отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот "ТаТоТаке"

В сезоне 2023/2024 Кабаев сыграл за "Динамо" 23 матча во всех турнирах. Он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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