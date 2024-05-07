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Ребров може викликати до збірної України ще одного гравця Динамо на Євро-2024

7 травня 2024 11:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров може викликати до збірної України ще одного гравця Динамо на Євро-2024
Тренер Сергій Ребров перед матчем Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва незабаром розпочне підготовку до матчів чемпіонату Європи з футболу, який цього літа пройде у Німеччині. Головний тренер національної команди може викликати на збори ще одного футболіста, який добре проявив себе в останніх матчах УПЛ.

Йдеться про півзахисника київського "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".

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У збірній України існує серйозний дефіцит гравців на позиції лівого вінгера та півзахисника. Тренерський штаб переглядає футболістів, які мають характеристики для гри на лівому фланзі. Один із таких півзахисників може потрапити до розширеного складу національної команди на Євро-2024.

Владислав Кабаєв може отримати виклик до збірної України
Владислав Кабаєв святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого Ребров може викликати до збірної України

Наставник збірної України нерідко використовує на лівому фланзі Олександра Зубкова чи Віктора Циганкова, які звикли грати праворуч. Але проблема лівого вінгера може бути вирішена запрошенням до команди Владислава Кабаєва, який дуже потужно грає в останніх матчах за "Динамо".

"Якщо говорити про заявку з 26 футболістів, то теоретично Кабаєв має шанс у неї потрапити. Але існують більш проблемні позиції в середині поля", — заявив журналіст Михайло Смоловий.

Владислав Кабаєв
Владислав Кабаєв відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот "ТаТоТаке"

У сезоні 2023/2024 Кабаєв зіграв за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах. Він забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Динамо
Сергій Ребров
Євро-2024
Владислав Кабаєв

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