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Суркис назвал ключевого футболиста в нынешнем составе Динамо

7 мая 2024 17:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис назвал ключевого футболиста в нынешнем составе Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис на стадионе в Киеве. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об игроке, который объединил вокруг себя команду. Андрей Ярмоленко добавил "бело-синим" атакующей мощи в весенней части нынешнего сезона.

Суркис не готов отпустить Ярмоленко, если Андрей захочет уйти из футбола, сообщает Football Hub.

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Андрей Ярмоленко пропустит часть нынешнего сезона из-за тяжелой травмы. Он вернулся на поле несколько дней назад и зарекомендовал себя в качестве одного из лидеров команды. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В весенней части сезона Ярмоленко сыграл 9 поединков, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Президент киевского клуба считает вклад футболиста в последние успехи "бело-синих" очень большим. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Суркис сказал о Ярмоленко 

Контракт ветерана с "Динамо" действует до 2025 года. Согласно слухам, через год Ярмоленко может стать спортивным директором киевского клуба. Однако Суркис заявил, что футболист нескоро займет административную должность в "Динамо". 

"Ярмоленко одновременно и капитан, и тренер на футбольном поле. Молодые парни видят его отношение к игре и тренировкам, знают, какая у Андрея карьера за спиной. Это все их очень стимулирует. Парни стараются не отставать от Ярмоленко. Он буквально сражается на поле с первой до последней минуты, что очень важно для этой команды", — рассказал Суркис.

Президент "Динамо" добавил, что пусть ветерану команды уже не хватает физических сил на интенсивные выступления, но он компенсирует это своей харизмой.

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

За Лунина поспорят гранды из трех европейских чемпионатов. 

спорт
футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
Игорь Суркис

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