Суркис назвал ключевого футболиста в нынешнем составе Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис на стадионе в Киеве. Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об игроке, который объединил вокруг себя команду. Андрей Ярмоленко добавил "бело-синим" атакующей мощи в весенней части нынешнего сезона.

Суркис не готов отпустить Ярмоленко, если Андрей захочет уйти из футбола, сообщает Football Hub.

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Андрей Ярмоленко во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В весенней части сезона Ярмоленко сыграл 9 поединков, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Президент киевского клуба считает вклад футболиста в последние успехи "бело-синих" очень большим.

Андрей Ярмоленко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Суркис сказал о Ярмоленко

Контракт ветерана с "Динамо" действует до 2025 года. Согласно слухам, через год Ярмоленко может стать спортивным директором киевского клуба. Однако Суркис заявил, что футболист нескоро займет административную должность в "Динамо".

"Ярмоленко одновременно и капитан, и тренер на футбольном поле. Молодые парни видят его отношение к игре и тренировкам, знают, какая у Андрея карьера за спиной. Это все их очень стимулирует. Парни стараются не отставать от Ярмоленко. Он буквально сражается на поле с первой до последней минуты, что очень важно для этой команды", — рассказал Суркис.

Президент "Динамо" добавил, что пусть ветерану команды уже не хватает физических сил на интенсивные выступления, но он компенсирует это своей харизмой.

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