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Ярмоленко прокомментировал слухи об окончании карьеры

7 мая 2024 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко прокомментировал слухи об окончании карьеры
Андрей Ярмоленко отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры. Опытный футболист продолжает набирать форму после тяжелой травмы. 

Ярмоленко сватают на одну из административных должностей в "Динамо", напоминает "ТаТоТаке". 

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Контракт Андрея Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. В этом сезоне 34-летний футболист пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы. После этого появилась информация, что ветеран может досрочно завершить карьеру. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко наносит удар по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Планы Ярмоленко в "Динамо" 

Один из лидеров киевской команды уверенно заявил, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру. Андрей Ярмоленко заявил, что будет выходить на поле до тех пор, пока у него останутся силы и мотивация. 

Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи о завершении карьеры
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник заверил, что получает удовольствие от каждого матча и даже от тренировок в составе "Динамо". Ярмоленко до сих пор чувствует себя так, будто ему 20 лет. Андрей даже не думает о завершении карьеру. 

В сезоне 2023/2024 Ярмоленко сыграл за "Динамо" 16 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

В "Бенфике" раскритиковали Трубина после поражения команды.

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Андрей Ярмоленко

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