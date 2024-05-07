Ярмоленко прокомментировал слухи об окончании карьеры

Андрей Ярмоленко отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Атакующий полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры. Опытный футболист продолжает набирать форму после тяжелой травмы.

Ярмоленко сватают на одну из административных должностей в "Динамо", напоминает "ТаТоТаке".

Читайте также:

Контракт Андрея Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. В этом сезоне 34-летний футболист пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы. После этого появилась информация, что ветеран может досрочно завершить карьеру.

Андрей Ярмоленко наносит удар по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Планы Ярмоленко в "Динамо"

Один из лидеров киевской команды уверенно заявил, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру. Андрей Ярмоленко заявил, что будет выходить на поле до тех пор, пока у него останутся силы и мотивация.

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник заверил, что получает удовольствие от каждого матча и даже от тренировок в составе "Динамо". Ярмоленко до сих пор чувствует себя так, будто ему 20 лет. Андрей даже не думает о завершении карьеру.

В сезоне 2023/2024 Ярмоленко сыграл за "Динамо" 16 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

В "Бенфике" раскритиковали Трубина после поражения команды.