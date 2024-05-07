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Ярмоленко прокоментував чутки про закінчення кар'єри

7 травня 2024 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко прокоментував чутки про закінчення кар'єри
Андрій Ярмоленко відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відповів на питання про можливе завершення ігрової кар'єри. Досвідчений футболіст продовжує набирати форму після тяжкої травми.

Ярмоленко сватають на одну з адміністративних посад у "Динамо", нагадує "ТаТоТаке".

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Контракт Андрія Ярмоленка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Цього сезону 34-річний футболіст пропустив декілька місяців через тяжку травму. Після цього з’явилася інформація, що ветеран може достроково завершити кар'єру.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко завдає удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Плани Ярмоленка в "Динамо"

Один із лідерів київської команди впевнено заявив, що найближчим часом не збирається завершувати кар'єру. Андрій Ярмоленко заявив, що виходитиме на поле доти, доки у нього залишаться сили та мотивація.

Андрій Ярмоленко прокоментував чутки про завершення кар'єри
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник запевнив, що отримує задоволення від кожного матчу та навіть від тренувань у складі "Динамо". Ярмоленко досі почувається так, ніби йому 20 років. Андрій навіть не думає про завершення кар'єри.

У сезоні 2023/2024 Ярмоленко зіграв за "Динамо" 16 матчів у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Бражко залишить УПЛ — "Динамо" отримає вигідну пропозицію щодо гравця.

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Андрій Ярмоленко

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