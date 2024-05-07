Ярмоленко прокоментував чутки про закінчення кар'єри

Андрій Ярмоленко відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Атакувальний півзахисник збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відповів на питання про можливе завершення ігрової кар'єри. Досвідчений футболіст продовжує набирати форму після тяжкої травми.

Ярмоленко сватають на одну з адміністративних посад у "Динамо", нагадує "ТаТоТаке".

Читайте також:

Контракт Андрія Ярмоленка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Цього сезону 34-річний футболіст пропустив декілька місяців через тяжку травму. Після цього з’явилася інформація, що ветеран може достроково завершити кар'єру.

Андрій Ярмоленко завдає удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Плани Ярмоленка в "Динамо"

Один із лідерів київської команди впевнено заявив, що найближчим часом не збирається завершувати кар'єру. Андрій Ярмоленко заявив, що виходитиме на поле доти, доки у нього залишаться сили та мотивація.

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник запевнив, що отримує задоволення від кожного матчу та навіть від тренувань у складі "Динамо". Ярмоленко досі почувається так, ніби йому 20 років. Андрій навіть не думає про завершення кар'єри.

У сезоні 2023/2024 Ярмоленко зіграв за "Динамо" 16 матчів у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Бражко залишить УПЛ — "Динамо" отримає вигідну пропозицію щодо гравця.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

Ребров може викликати до збірної України ще одного гравця "Динамо" на Євро-2024.

Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку.

У "Бенфіці" розкритикували Трубіна після поразки команди.