Анчелотти сделал важное заявление накануне матча Реала с Баварией
Мадридский "Реал" примет немецкую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Неделю назад соперники сыграли результативную ничью в Мюнхене, где забили друг другу по два гола.
Наставник "бланкос" Карло Анчелотти рассказал о тактике на матч в Мадриде, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Бавария" отправилась в Мадрид на второй полуфинал ЛЧ. "Реал" намерен одержать победу на "Сантьяго Бернабеу" и выйти в финал Лиги чемпионов. Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти заверил болельщиков, что знает, как добиться успеха в матче со своей бывшей командой.
Что Анчелотти сказал о матче
Наставник мадридского "Реала" напомнил о том, что его команда досрочно стала чемпионом Испании в минувшие выходные. Итальянский специалист заявил, что его подопечные окрылены успехом и совершенно не чувствуют усталости.
"Во время тренировок на этой неделе футболисты буквально летали по полю. Они стали чемпионами и мечтают выиграть Лигу чемпионов. Мы уделим большое внимание атакам и сделаем так, чтобы забитых голов хватило для победы", — пообещал Анчелотти.
Также тренер "Реала" подтвердил, что в ворота испанской команды вернутся украинец Андрей Лунин.
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