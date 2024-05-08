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Анчелотти сделал важное заявление накануне матча Реала с Баварией

8 мая 2024 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти сделал важное заявление накануне матча Реала с Баварией
Карло Анчелотти во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" примет немецкую "Баварию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Неделю назад соперники сыграли результативную ничью в Мюнхене, где забили друг другу по два гола. 

Наставник "бланкос" Карло Анчелотти рассказал о тактике на матч в Мадриде, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Бавария" отправилась в Мадрид на второй полуфинал ЛЧ. "Реал" намерен одержать победу на "Сантьяго Бернабеу" и выйти в финал Лиги чемпионов. Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти заверил болельщиков, что знает, как добиться успеха в матче со своей бывшей командой. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти поздравляет игроков "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Что Анчелотти сказал о матче 

Наставник мадридского "Реала" напомнил о том, что его команда досрочно стала чемпионом Испании в минувшие выходные. Итальянский специалист заявил, что его подопечные окрылены успехом и совершенно не чувствуют усталости. 

"Во время тренировок на этой неделе футболисты буквально летали по полю. Они стали чемпионами и мечтают выиграть Лигу чемпионов. Мы уделим большое внимание атакам и сделаем так, чтобы забитых голов хватило для победы", — пообещал Анчелотти. 

Также тренер "Реала" подтвердил, что в ворота испанской команды вернутся украинец Андрей Лунин. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Карло Анчелотти

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