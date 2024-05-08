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У Мбаппе спросили, за кого он будет болеть в матче Реала и Баварии — ответ Килиана удивил

8 мая 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Мбаппе спросили, за кого он будет болеть в матче Реала и Баварии — ответ Килиана удивил
Килиан Мбаппе благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе признался, что вылет команды из Лиги чемпионов стал болезненным ударом для французских футболистов. Форвард не понимает, почему парижане не сумели пробиться в финал турнира. 

Мбаппе поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче, сообщает официальный сайт УЕФА.  

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Килиан Мбаппе признал превосходство "Боруссии" над "ПСЖ" в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов. При этом французский форвард напомнил о том, что его команда создала больше моментов у ворот соперника и несколько раз попала мячом в штанги и перекладину. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе пытался забить из любого положения. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

По словам Мбаппе, "ПСЖ" сделал все для победы над "Боруссией", но так и не сумел забить ни одного гола немецкому сопернику. Килиану стыдно перед семьями футболистов и болельщиками, которые мечтали увидеть свою команду в финале Лиги чемпионов. 

Что Мбаппе сказал о матче "Реал" — "Бавария"

У форварда "ПСЖ" спросили, что он думает о втором полуфинале ЛЧ, в котором мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию". Французу пришлось отвечать на вопрос о том, какую команду он поддерживает в этой паре. На лице Мбаппе оказалось недоумение. 

"Я не хочу это комментировать", — заявил Килиан. 

В сезоне 2023/2024 Мбаппе забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в Лиге чемпионов. В полуфиналах ему забить не удалось. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
ПСЖ

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