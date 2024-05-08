У Мбаппе спросили, за кого он будет болеть в матче Реала и Баварии — ответ Килиана удивил

Килиан Мбаппе благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе признался, что вылет команды из Лиги чемпионов стал болезненным ударом для французских футболистов. Форвард не понимает, почему парижане не сумели пробиться в финал турнира.

Мбаппе поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Килиан Мбаппе признал превосходство "Боруссии" над "ПСЖ" в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов. При этом французский форвард напомнил о том, что его команда создала больше моментов у ворот соперника и несколько раз попала мячом в штанги и перекладину.

Килиан Мбаппе пытался забить из любого положения. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

По словам Мбаппе, "ПСЖ" сделал все для победы над "Боруссией", но так и не сумел забить ни одного гола немецкому сопернику. Килиану стыдно перед семьями футболистов и болельщиками, которые мечтали увидеть свою команду в финале Лиги чемпионов.

Что Мбаппе сказал о матче "Реал" — "Бавария"

У форварда "ПСЖ" спросили, что он думает о втором полуфинале ЛЧ, в котором мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию". Французу пришлось отвечать на вопрос о том, какую команду он поддерживает в этой паре. На лице Мбаппе оказалось недоумение.

"Я не хочу это комментировать", — заявил Килиан.

В сезоне 2023/2024 Мбаппе забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в Лиге чемпионов. В полуфиналах ему забить не удалось.

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