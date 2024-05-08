Марко Ройс поделился секретом успеха Боруссии и отпраздновал победу с болельщиками

Марко Ройс после финального свистка. Фото: instagram.com/bvb09/

Полузащитник "Боруссии" Марко Ройс поделился эмоциями после выхода немецкой команды в финал Лиги чемпионов. Ветеран отметил характер и волю к победе дортмундцев.

Это последний сезон в составе "Боруссии" для Марко Ройса, напоминает официальный сайт УЕФА.

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Марко Ройс считался одним из самых талантливых немецких футболистов своего поколения. Травмы помешали 34-летнему игроку полностью раскрыть свой потенциал и лишили его места в заявке на Кубок Мира-2014, который стал победным для сборной Германии.

Ройс готовится к уходу из "Боруссии". В этом сезоне он перестал быть основным футболистом "шмелей". Но последним матчем Марко в футболке дортмундской команды станет финал Лиги чемпионов.

Марко Ройс празднует победу на трибуне. Фото: instagram.com/marcinho11/

Что Ройс сказал о победе над "ПСЖ"

Опытный хавбек заявил, что через несколько лет никто не вспомнит, как именно "Боруссия" попала в финал ЛЧ, и сколько раз штанги и перекладина спасали ее в матчах с "ПСЖ". Ройс мечтает выиграть трофей в Дортмунде и разделить эту радость с местными болельщиками.

"Нам пришлось отдать все силы ради этой победы. "ПСЖ" играл очень хорошо, но "Боруссия" больше хотела выйти в финал. Никто не ожидал такого от нас, это просто невероятно. Результат матча заставляет поверить, что в футболе действительно возможно все", — рассказал Ройс.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли". Соперником "Боруссии" станет победитель пары "Реал" Мадрид — "Бавария".

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