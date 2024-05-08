Терзич рассказал, как Боруссии удалось выбить ПСЖ из Лиги чемпионов

Эдин Терзич и Джейдон Санчо во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Дортмундская "Боруссия" победила в Париже и сумела выбить "ПСЖ" из Лиги чемпионов. Однако главный тренер немецкой команды Эдин Терзич считает, что его подопечные будут аутсайдерами в решающем матче турнира.

Наставник "Боруссии" объяснил, как немецкая команда сумела справиться с "ПСЖ", сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Боруссия" в третий раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов и надеется во второй раз выиграть этот турнир. Немецкие футболисты не сомневаются в том, что у них будет такой шанс после того, как дортмундцы сумели дважды обыграть "ПСЖ".

Терзич принес извинения болельщикам

Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич признался, что до сих пор чувствует вину за то, что Дортмунд в последнем матче прошлого сезона упустил чемпионский титул в Германии. Наставник "шмелей" заявил, что болельщики нуждались в компенсации, и выход "Боруссии" в финал ЛЧ должен их утешить.

Эдин Терзич утешает Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Терзич считает, что у его команды были минимальные шансы одержать две победы над "ПСЖ", однако игроки "Боруссии" сплотились и провели два лучших поединка в карьере. Тренер признал, что дортмундцам повезло, поскольку каркас ворот неоднократно спасал их от гола.

"Мы действовали как единое целое, а везет сильнейшим. Парни бежали в атаку даже когда у них не было сил. Бросались под мяч перед своими воротами, прессинговали. Это невероятная сила воли и жажда победы. Мы не будем фаворитами в финале, но надо выиграть всего один матч. "Боруссия" доказала, что в футболе возможно все", — объяснил тренер.

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