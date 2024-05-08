Терзич розповів, як Боруссії вдалося вибити ПСЖ із Ліги чемпіонів

Един Терзич та Джейдон Санчо під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Дортмундська "Боруссія" перемогла у Парижі та зуміла вибити "ПСЖ" з Ліги чемпіонів. Проте головний тренер німецької команди Един Терзич вважає, що його підопічні будуть аутсайдерами у вирішальному матчі турніру.

Наставник "Боруссії" пояснив, як німецька команда зуміла впоратися із "ПСЖ", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Боруссія" втретє у своїй історії вийшла у фінал Ліги чемпіонів і сподівається вдруге виграти цей турнір. Німецькі футболісти не сумніваються, що у них буде такий шанс після того, як дортмундці зуміли двічі обіграти "ПСЖ".

Терзич просив вибачення в уболівальників

Головний тренер "Боруссії" Един Терзич зізнався, що досі відчуває провину за те, що Дортмунд в останньому матчі минулого сезону втратив чемпіонський титул у Німеччині. Наставник "джмелів" заявив, що вболівальники потребували компенсації, і вихід "Боруссії" у фінал ЛЧ має їх втішити.

Един Терзич втішає Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Терзич вважає, що його команда мала мінімальні шанси здобути дві перемоги над "ПСЖ", проте гравці "Боруссії" згуртувалися і провели два найкращі поєдинки в кар'єрі. Тренер визнав, що дортмундцям пощастило, оскільки каркас воріт неодноразово врятував їх від голу.

"Ми діяли як єдине ціле, а щастить найсильнішим. Хлопці йшли в атаку навіть коли у них не було сил. Вони затуляли собою ворота, пресингували. Це неймовірна сила волі та жага до перемоги. Ми не будемо фаворитами у фіналі, але треба виграти лише один матч. "Боруссія" довела, що у футболі можливо все", — пояснив тренер.

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