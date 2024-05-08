Луїс Енріке заговорив про відставку після поразки ПСЖ від Боруссії

Луїс Енріке втішає Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Французький "ПСЖ" двічі програв дортмундській "Боруссії" у півфіналі Ліги чемпіонів та залишив турнір. Головний тренер парижан Луїс Енріке розповів, що зробив одразу після фінального свистка.

Наставник "ПСЖ" відповів на запитання, чи збирається він у відставку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"ПСЖ" програв "Боруссії" обидва півфінальні матчі ЛЧ з однаковим рахунком 0:1. При цьому Луїс Енріке заявив, що задоволений тим, як його команда діяла у поєдинку у відповідь з дортмундцями.

Тренер французької команди похвалив своїх підопічних та заявив, що футбол не завжди буває справедливим. За два півфінальні поєдинки футболісти "ПСЖ" шість разів потрапили до каркасу воріт суперника. У другому таймі зустрічі "ПСЖ" та "Боруссії" у Парижі поперечина двічі рятувала німецьких гравців.

Тренери Луїс Енріке та Един Терзич. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що Луїс Енріке сказав про свої плани

Тренер "ПСЖ" побажав удачі "Боруссії" та висловив сподівання, що саме ця команда виграє Лігу чемпіонів. Іспанський тренер пояснив, що необхідно вміти визнавати свої помилки. Він взяв провину за поразку на себе, але запевнив, що не думає про звільнення з "ПСЖ". Луїс Енріке пообіцяв, що наступного сезону його команда гратиме набагато краще.

"Зазвичай я такого не роблю, але цього разу я персонально поговорив з кожним гравцем "ПСЖ" після матчу. Я дуже пишаюся всіма хлопцями. Не можна, щоб у них опускалися руки. Ми ще повернемося", — пообіцяв тренер.

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