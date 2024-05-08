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Луис Энрике заговорил об отставке после поражения ПСЖ от Боруссии

8 мая 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике заговорил об отставке после поражения ПСЖ от Боруссии
Луис Энрике утешает Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" дважды проиграл дортмундской "Боруссии" в полуфинале Лиги чемпионов и покинул турнир. Главный тренер парижан Луис Энрике рассказал, что сделал сразу после финального свистка. 

Наставник "ПСЖ" ответил на вопрос о том, собирается ли он в отставку, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"ПСЖ" проиграл "Боруссии" оба полуфинальных матча ЛЧ с одинаковым счетом 0:1. При этом Луис Энрике заявил, что доволен тем, как его команда действовала в ответном поединке с дортмундцами. 

Тренер французской команды похвалил своих подопечных и заявил, что футбол не всегда бывает справедлив. За два полуфинальных поединка футболисты "ПСЖ" шесть раз попали в каркас ворот соперника. Во втором тайме встречи "ПСЖ" и "Боруссии" в Париже перекладина дважды спасала немецких игроков. 

Луис Энрике и Эдин Терзич
Тренеры Луис Энрике и Эдин Терзич. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что Луис Энрике сказал о своих планах 

Тренер "ПСЖ" пожелал удачи "Боруссии" и выразил надежду, что именно эта команда выиграет Лигу чемпионов. Испанский тренер объяснил, что необходимо уметь признавать своих ошибки. Он взял вину за поражение на себя, но заверил, что не думает об уходе из "ПСЖ". Луис Энрике пообещал, что в следующем сезоне его команда будет играть гораздо лучше. 

"Обычно я такого не делаю, но в этот раз я персонально побеседовал с каждым игроком "ПСЖ" после матча. Я очень горжусь всеми парнями. Нельзя, чтобы у них опускались руки. Мы еще вернемся", — пообещал тренер. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
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Луис Энрике
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