Боруссия Дортмунд стала первым финалистом Лиги чемпионов — видео гола в матче с ПСЖ
Французский "ПСЖ" принял в Париже "Боруссию" Дортмунд в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. На кону оказалась путевка в решающий матч еврокубкового турнира.
Луис Энрике был вынужден сделать одну вынужденную замену в составе своей команды, сообщает портал Новини.LIVE.
"ПСЖ" не играл в минувшие выходные. Футболисты французской команды отдохнули и вышли на поле в хорошем настроении. Место травмированного Люки Эрнандеса в составе занял Гонсалу Рамуш.
Как "ПСЖ" сыграл с "Боруссией"
"ПСЖ" — "Боруссия" (Дортмунд) — 0:1 (0:0)
Гол: Хуммельс, 49
"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Бералдо, Нуну Мендеш — Заир-Эмери (Ли, 75), Витинья, Фабиан Руис (Асенсио, 63) — Дембеле, Рамуш (Барколя, 63), Мбаппе.
Тренер: Луис Энрике.
"Боруссия": Кобель — Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Эмре Джан (капитан), Забитцер — Санчо (Зюле, 67), Брандт (Нмеча, 85), Адейеми (Ройс, 56) — Фюллькруг.
Тренер: Эдин Терзич.
Гости очень уверенно оборонялись на протяжение большей части этого матча, причем делали это практически без нарушений правил. При любой возможности немцы убегали в контратаки, часть из которых получались опасными.
"ПСЖ" играл мощно, атаковал по всей ширине поля, за первый тайм нанес восемь ударов по чужим воротам. Но забить не получалось. В конце первого тайма французы отобрали мяч перед чужими воротами, и Мбаппе неточно пробил с близкой дистанции. В ответной контратаке Адейеми убежал почти в чужую штрафную и пробил в борьбе с защитником. Доннарумма спас "ПСЖ". Перед самым перерывом "Боруссия" чуть не пропустила после рикошета от Шлоттербека.
Сразу после перерыва у французов был шикарный шанс повести в счете. После навеса во вратарскую "Боруссии" Рамуш кончиком бутсы сбросил мяч на Заира-Эмери, который с близкой дистанции попал в штангу! А затем гости заработали право на угловой, и Хуммельс нанес неотразимый удар головой, 0:1!
"ПСЖ" устроил осаду ворот соперника, с каждой минутой шансы парижан на финал ЛЧ уменьшались. На 61-й минуте штанга снова спасла "Боруссию" после удара в исполнении Мендеша. На 65-й минуте Дембеле после контакта с защитником немецкой команды бодро упал в чужой штрафной, но судья назначил штрафной, а не пенальти. Асенсио не воспользовался этим шансом.
На 76-й минуте Хуммельс снова забил гол головой после подачи углового, но в том эпизоде судьи зафиксировали офсайд и не засчитали мяч. А вот французы свои моменты упустили. На 86-й минуте Мбаппе с близкой дистанции пробил в перекладину ворот команды из Дортмунда. Минуту спустя то же самое сделал Витинья.
"Боруссия" неожиданно прошла "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов и ждет соперника по финальному поединку. А подопечные Луиса Энрике так и не избавились от своих проблем в этом турнире.
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