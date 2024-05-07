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Боруссия неприятно удивила ПСЖ в первом тайме ответного матча полуфинала ЛЧ

7 мая 2024 22:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Боруссия неприятно удивила ПСЖ в первом тайме ответного матча полуфинала ЛЧ
Килиан Мбаппе в матче против "Боруссии". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Дортмундская "Боруссия" отправилась в Париж на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Первую встречу немецкие футболисты выиграли с минимальным счетом. 

Подопечные Луиса Энрике начали домашний поединок с многочисленных атак, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Немецкая команда первой заработала право на перспективный штрафной, из которого не сумели создать опасный момент. В ответ "ПСЖ" усилиями Ашрафа Хакими дважды угрожал воротам Грегора Кобеля, который не позволил отличиться Гонсалу Рамушу. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе против Марселя Забитцера. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Как команды сыграли первый тайм

Гости достаточно уверенно оборонялись. "Боруссия" играла средним низким блоком, Юлиан Рюэрсон стал неприятным открытием для защитников "ПСЖ". Но и обороне дортмундцев было сложно противостоять активному Хакими и мотивированному Мбаппе. 

На 34-й минуте обороны обеих команд по очереди ошиблась, но Мбаппе и Адейеми не сумели реализовать свои моменты. "Боруссия" в первом тайме почти ни в чем не уступала грозному сопернику. На лице Луиса Энрике читалось недоумение. Но у "ПСЖ" еще есть целый тайм для того, чтобы изменить ситуацию. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
ПСЖ
Боруссия Дортмунд

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