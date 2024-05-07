Боруссия неприятно удивила ПСЖ в первом тайме ответного матча полуфинала ЛЧ

Килиан Мбаппе в матче против "Боруссии". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Дортмундская "Боруссия" отправилась в Париж на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Первую встречу немецкие футболисты выиграли с минимальным счетом.

Подопечные Луиса Энрике начали домашний поединок с многочисленных атак, сообщает портал Новини.LIVE.

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Немецкая команда первой заработала право на перспективный штрафной, из которого не сумели создать опасный момент. В ответ "ПСЖ" усилиями Ашрафа Хакими дважды угрожал воротам Грегора Кобеля, который не позволил отличиться Гонсалу Рамушу.

Килиан Мбаппе против Марселя Забитцера. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Как команды сыграли первый тайм

Гости достаточно уверенно оборонялись. "Боруссия" играла средним низким блоком, Юлиан Рюэрсон стал неприятным открытием для защитников "ПСЖ". Но и обороне дортмундцев было сложно противостоять активному Хакими и мотивированному Мбаппе.

На 34-й минуте обороны обеих команд по очереди ошиблась, но Мбаппе и Адейеми не сумели реализовать свои моменты. "Боруссия" в первом тайме почти ни в чем не уступала грозному сопернику. На лице Луиса Энрике читалось недоумение. Но у "ПСЖ" еще есть целый тайм для того, чтобы изменить ситуацию.

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