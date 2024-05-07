Боруссия неприятно удивила ПСЖ в первом тайме ответного матча полуфинала ЛЧ
Дортмундская "Боруссия" отправилась в Париж на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Первую встречу немецкие футболисты выиграли с минимальным счетом.
Подопечные Луиса Энрике начали домашний поединок с многочисленных атак, сообщает портал Новини.LIVE.
Немецкая команда первой заработала право на перспективный штрафной, из которого не сумели создать опасный момент. В ответ "ПСЖ" усилиями Ашрафа Хакими дважды угрожал воротам Грегора Кобеля, который не позволил отличиться Гонсалу Рамушу.
Как команды сыграли первый тайм
Гости достаточно уверенно оборонялись. "Боруссия" играла средним низким блоком, Юлиан Рюэрсон стал неприятным открытием для защитников "ПСЖ". Но и обороне дортмундцев было сложно противостоять активному Хакими и мотивированному Мбаппе.
На 34-й минуте обороны обеих команд по очереди ошиблась, но Мбаппе и Адейеми не сумели реализовать свои моменты. "Боруссия" в первом тайме почти ни в чем не уступала грозному сопернику. На лице Луиса Энрике читалось недоумение. Но у "ПСЖ" еще есть целый тайм для того, чтобы изменить ситуацию.
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