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Стартовые составы на матч ПСЖ — Боруссия в полуфинале Лиги чемпионов

7 мая 2024 20:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Стартовые составы на матч ПСЖ — Боруссия в полуфинале Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе на тренировке перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" принимает в Париже дортмундскую "Боруссию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников завершилась минимальной победой немецкой команды. 

Тренеры Луис Энрике и Эдин Терзич уже показали стартовые составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.  

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"Боруссия" выиграла первую встречу у "ПСЖ" со счетом 1:0, хотя то противостояние могло завершиться результативной ничьей. Обе команды не использовали большое количество моментов. Это позволяет надеяться на результативную встречу в Париже. 

Боруссия Дортмунд
Самолет с делегацией "Боруссии". Фото: Reuters/Jon Nazca

Стартовые составы на полуфинал ЛЧ 

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Мбаппе, Фабиан Руис, Рамуш, Дембеле, Витинья, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Бералдо. 

Тренер: Луис Энрике. 

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми. 

Тренер: Эдин Терзич. 

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спорт
футбол
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ПСЖ
Боруссия Дортмунд

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