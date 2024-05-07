Стартовые составы на матч ПСЖ — Боруссия в полуфинале Лиги чемпионов
Французский "ПСЖ" принимает в Париже дортмундскую "Боруссию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников завершилась минимальной победой немецкой команды.
Тренеры Луис Энрике и Эдин Терзич уже показали стартовые составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Боруссия" выиграла первую встречу у "ПСЖ" со счетом 1:0, хотя то противостояние могло завершиться результативной ничьей. Обе команды не использовали большое количество моментов. Это позволяет надеяться на результативную встречу в Париже.
Стартовые составы на полуфинал ЛЧ
"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Мбаппе, Фабиан Руис, Рамуш, Дембеле, Витинья, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Бералдо.
Тренер: Луис Энрике.
"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми.
Тренер: Эдин Терзич.
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