Луис Энрике рассказал, как ПСЖ сыграет в Париже с Боруссией

Луис Энрике отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

"ПСЖ" примет дортмундскую "Боруссию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Главный тренер французской команды Луис Энрике рассказал, как подготовил своих футболистов к важному поединку.

"ПСЖ" минимально проиграл "Боруссии" неделю назад и собирается взять реванш, заявил Луис Энрике в интервью L'Equipe.

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Луис Энрике признался, почему при каждой встрече с футболистами повторяет фразу "ПСЖ" победит". Испанский тренер заявил, что это единственная фраза, которую он знает по-французски. Однако при этом наставник не сомневается в том, что его подопечные победят "Боруссию", и в этом "ПСЖ" помогут болельщики.

Луис Энрике, Мбаппе и Хакими на тренировке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Что Луис Энрике сказал о матче с "Боруссией"

Тренер напомнил о том, что в Дортмунде местные фаны организовали прекрасную атмосферу, которая помогла немецким футболистам одержать победу. Луис Энрике надеется на то, что французские болельщики сумеют сделать то же самое на "Парк де Пренс".

Испанский наставник заявил, что даже если его команда первой пропустит гол в свои ворота, это не повлияет на исход матча. Луис Энрике пообещал, что "ПСЖ" будет играть, как одно целое.

"Две звезды мирового уровня в атаке будут помогать при обороне, а защитники точными передачами будут отвечать за начало наших атак. Все игроки знают о плане на поединок, каждому футболисту рассказали, что он должен делать на поле. Это будет хороший матч, в котором может произойти чудо", — рассказал тренер.

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