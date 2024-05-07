Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луис Энрике рассказал, как ПСЖ сыграет в Париже с Боруссией arrow

Луис Энрике рассказал, как ПСЖ сыграет в Париже с Боруссией

7 мая 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике рассказал, как ПСЖ сыграет в Париже с Боруссией
Луис Энрике отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"ПСЖ" примет дортмундскую "Боруссию" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Главный тренер французской команды Луис Энрике рассказал, как подготовил своих футболистов к важному поединку. 

"ПСЖ" минимально проиграл "Боруссии" неделю назад и собирается взять реванш, заявил Луис Энрике в интервью L'Equipe

Читайте также:

Луис Энрике признался, почему при каждой встрече с футболистами повторяет фразу "ПСЖ" победит". Испанский тренер заявил, что это единственная фраза, которую он знает по-французски. Однако при этом наставник не сомневается в том, что его подопечные победят "Боруссию", и в этом "ПСЖ" помогут болельщики. 

Луис Энрике и Мбаппе
Луис Энрике, Мбаппе и Хакими на тренировке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Что Луис Энрике сказал о матче с "Боруссией"

Тренер напомнил о том, что в Дортмунде местные фаны организовали прекрасную атмосферу, которая помогла немецким футболистам одержать победу. Луис Энрике надеется на то, что французские болельщики сумеют сделать то же самое на "Парк де Пренс". 

Испанский наставник заявил, что даже если его команда первой пропустит гол в свои ворота, это не повлияет на исход матча. Луис Энрике пообещал, что "ПСЖ" будет играть, как одно целое. 

"Две звезды мирового уровня в атаке будут помогать при обороне, а защитники точными передачами будут отвечать за начало наших атак. Все игроки знают о плане на поединок, каждому футболисту рассказали, что он должен делать на поле. Это будет хороший матч, в котором может произойти чудо", — рассказал тренер. 

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

В "Бенфике" раскритиковали Трубина после поражения команды.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Луис Энрике

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень