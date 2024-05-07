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Луїс Енріке розповів, як ПСЖ зіграє у Парижі з Боруссією

7 травня 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке розповів, як ПСЖ зіграє у Парижі з Боруссією
Луїс Енріке відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"ПСЖ" прийме дортмундську "Боруссію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Головний тренер французької команди Луїс Енріке розповів, як підготував своїх футболістів до важливого поєдинку.

"ПСЖ" мінімально програв "Боруссії" тиждень тому і збирається взяти реванш, заявив Луїс Енріке в інтерв'ю L'Equipe.

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Луїс Енріке зізнався, чому при кожній зустрічі з футболістами повторює фразу "ПСЖ" переможе". Іспанський тренер заявив, що це єдина фраза, яку він знає французькою. Однак при цьому наставник не сумнівається в тому, що його підопічні переможуть "Боруссію", і в цьому "ПСЖ" допоможуть уболівальники

Луїс Енріке та Мбаппе
Луїс Енріке, Мбаппе та Хакімі на тренуванні. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Що Луїс Енріке сказав про матч із "Боруссією"

Тренер нагадав про те, що у Дортмунді місцеві фани організували чудову атмосферу, яка допомогла німецьким футболістам здобути перемогу. Луїс Енріке сподівається на те, що французькі вболівальники зможуть зробити те саме на "Парк де Пренс".

Іспанський наставник заявив, що навіть якщо його команда першою пропустить гол у свої ворота, це не вплине на результат матчу. Луїс Енріке пообіцяв, що "ПСЖ" гратиме, як одне ціле.

"Дві зірки світового рівня в атаці допомагатимуть при обороні, а захисники точними передачами відповідатимуть за початок наших атак. Усі гравці знають про план на поєдинок, кожному футболісту розповіли, що він має робити на полі. Це буде гарний матч, в якому може статися диво", — розповів тренер.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Луіс Енріке

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