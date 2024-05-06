Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі — що відомо arrow

Мбаппе хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі — що відомо

6 травня 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі — що відомо
Кіліан Мбаппе на тренуванні "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про бесіду з батьком Кіліана Мбаппе. Глава держави сподівається, що капітан національної команди візьме участь в Олімпійських іграх-2024.

Макрон наполягає на тому, щоб Мбаппе відпустили на Ігри у Парижі, повідомляє La Tribune Dimanche.

Читайте також:

Кіліан Мбаппе забив 43 голи за "ПСЖ" у всіх турнірах цього сезону. Він уже став чемпіоном Франції, але мріє виграти ще декілька трофеїв. Також зірковий форвард має намір зіграти на Олімпіаді у Парижі.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе під час атаки "ПСЖ". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мбаппе у команді Тьєррі Анрі

Олімпійська збірна Франції на груповій стадії ОІ-2024 зіграє з командами США, Нової Зеландії та переможцем пари Індонезія — Гвінея. У турнірі можуть взяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2021 року, а також троє старших футболістів у кожній збірній.

Головний тренер Олімпійської збірної Франції вже запросив Кіліана Мбаппе взяти участь у турнірі. За словами Еммануеля Макрона, лідер "ПСЖ" прийняв це запрошення. Тепер важливо, щоби клуб відпустив 25-річного бомбардира.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 пройде з 24 липня до 7 серпня.

Нагадаємо, Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку. 

Почеттіно звільнять із "Челсі" заради запрошення одного з найвідоміших тренерів світу.

Ексзірка "Карпат" пояснив, чому Тимощук зрадив Україну.

Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

спорт
Емманюель Макрон
футбол
Олімпійські ігри
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Олімпіада-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень