Мбаппе хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі — що відомо
Президент Франції Еммануель Макрон розповів про бесіду з батьком Кіліана Мбаппе. Глава держави сподівається, що капітан національної команди візьме участь в Олімпійських іграх-2024.
Макрон наполягає на тому, щоб Мбаппе відпустили на Ігри у Парижі, повідомляє La Tribune Dimanche.
Кіліан Мбаппе забив 43 голи за "ПСЖ" у всіх турнірах цього сезону. Він уже став чемпіоном Франції, але мріє виграти ще декілька трофеїв. Також зірковий форвард має намір зіграти на Олімпіаді у Парижі.
Мбаппе у команді Тьєррі Анрі
Олімпійська збірна Франції на груповій стадії ОІ-2024 зіграє з командами США, Нової Зеландії та переможцем пари Індонезія — Гвінея. У турнірі можуть взяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2021 року, а також троє старших футболістів у кожній збірній.
Головний тренер Олімпійської збірної Франції вже запросив Кіліана Мбаппе взяти участь у турнірі. За словами Еммануеля Макрона, лідер "ПСЖ" прийняв це запрошення. Тепер важливо, щоби клуб відпустив 25-річного бомбардира.
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 пройде з 24 липня до 7 серпня.
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