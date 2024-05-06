Мбаппе хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі — що відомо

Кіліан Мбаппе на тренуванні "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про бесіду з батьком Кіліана Мбаппе. Глава держави сподівається, що капітан національної команди візьме участь в Олімпійських іграх-2024.

Макрон наполягає на тому, щоб Мбаппе відпустили на Ігри у Парижі, повідомляє La Tribune Dimanche.

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Кіліан Мбаппе забив 43 голи за "ПСЖ" у всіх турнірах цього сезону. Він уже став чемпіоном Франції, але мріє виграти ще декілька трофеїв. Також зірковий форвард має намір зіграти на Олімпіаді у Парижі.

Кіліан Мбаппе під час атаки "ПСЖ". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мбаппе у команді Тьєррі Анрі

Олімпійська збірна Франції на груповій стадії ОІ-2024 зіграє з командами США, Нової Зеландії та переможцем пари Індонезія — Гвінея. У турнірі можуть взяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2021 року, а також троє старших футболістів у кожній збірній.

Головний тренер Олімпійської збірної Франції вже запросив Кіліана Мбаппе взяти участь у турнірі. За словами Еммануеля Макрона, лідер "ПСЖ" прийняв це запрошення. Тепер важливо, щоби клуб відпустив 25-річного бомбардира.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 пройде з 24 липня до 7 серпня.

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