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У НОК України знайшли спосіб не допустити росіян та білорусів на Олімпіаду

4 травня 2024 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У НОК України знайшли спосіб не допустити росіян та білорусів на Олімпіаду
Глави УАФ Шевченка (ліворуч) та НОК Гутцайт. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Національний Олімпійський комітет України знову намагається домогтися усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді-2024. Україна вимагала МОК не допустити частину росіян і білорусів до кваліфікаційного турніру.

Глава НОК України Вадим Гутцайт пояснив, як його організація веде боротьбу з росіянами та білорусами, повідомляє офіційний сайт організації.

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Дарія Білодід
Спортсменка Олімпійської команди України Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Що вигадали в НОК України

Спортивна спільнота України зазначила, що команди російських та білоруських спортсменів отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках та каное. Цей турнір пройде в угорському Сегеді 8 та 9 травня.

Учасники, які представляють Росію та Білорусь, не можуть бути допущені до участі у кваліфікації згідно зі статутом Міжнародного Олімпійського комітету. Йдеться про те, що команди спортсменів із російським чи білоруським паспортом не можуть бути допущені до турніру. В інших видах спорту участь команд (дуетів у художньому плаванні чи екіпажів — пар, четвірок — у веслуванні) не дозволяється.

Підписанти просять врахувати цю інформацію та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти участі команд російських та білоруських атлетів у міжнародних турнірах.

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Вадим Гутцайт
спорт
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
НОК України

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