У НОК України знайшли спосіб не допустити росіян та білорусів на Олімпіаду

Глави УАФ Шевченка (ліворуч) та НОК Гутцайт. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Національний Олімпійський комітет України знову намагається домогтися усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді-2024. Україна вимагала МОК не допустити частину росіян і білорусів до кваліфікаційного турніру.

Глава НОК України Вадим Гутцайт пояснив, як його організація веде боротьбу з росіянами та білорусами, повідомляє офіційний сайт організації.

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Президент НОК Вадим Гутцайт, виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації каное України Ігор Сливинський написали спільний лист, який може вплинути на розклад сил на Олімпіаді у Парижі. Українські спортивні чиновники направили запит до МОК та Міжнародної федерації каное, в якому вказали на грубе порушення рекомендацій цих організацій.

Спортсменка Олімпійської команди України Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Що вигадали в НОК України

Спортивна спільнота України зазначила, що команди російських та білоруських спортсменів отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках та каное. Цей турнір пройде в угорському Сегеді 8 та 9 травня.

Учасники, які представляють Росію та Білорусь, не можуть бути допущені до участі у кваліфікації згідно зі статутом Міжнародного Олімпійського комітету. Йдеться про те, що команди спортсменів із російським чи білоруським паспортом не можуть бути допущені до турніру. В інших видах спорту участь команд (дуетів у художньому плаванні чи екіпажів — пар, четвірок — у веслуванні) не дозволяється.

Підписанти просять врахувати цю інформацію та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти участі команд російських та білоруських атлетів у міжнародних турнірах.

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