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В НОК Украины нашли способ не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду

4 мая 2024 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В НОК Украины нашли способ не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду
Главы УАФ Шевченко (слева) и НОК Гутцайт. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Национальный Олимпийский комитет Украины снова пытается добиться отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде-2024. Украина потребовала у МОК не допустить часть россиян и белорусов к квалификационному турниру. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт объяснил, как его организация ведет борьбу с россиянами и белорусами, сообщает официальный сайт организации. 

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Президент НОК Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский написали совместное письмо, которое может повлиять на расклад сил на Олимпиаде в Париже. Украинские спортивные чиновники направили запрос в МОК и Международной федерации каноэ, в котором указали на грубое нарушение рекомендаций этих организаций. 

Дарья Билодид
Спортсменка Олимпийской команды Украины Дарья Билодид. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Что придумали в НОК Украины 

Спортивное сообщество Украины отметило, что команды российских и белорусских спортсменов получили разрешение на участие в нейтральном статусе на европейском олимпийском квалификационном отборе по гребле на байдарках и каноэ. Этот турнир пройдет в венгерском Сегеди 8 и 9 мая.

Участники, которые представляют Россию и Беларусь, не могут быть допущены к участию в квалификации согласно уставу Международного Олимпийского комитета. Речь о том, что команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены к турниру. В других видах спорта участие команд (дуэтов в художественном плавании или экипажей — пар, четверок — в гребле) не разрешается.

Подписанты просят учесть эту информацию и принять все возможные меры, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в международных турнирах. 

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Вадим Гутцайт
спорт
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
НОК Украины

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