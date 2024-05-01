Лукашенко призвал белорусских спортсменов "бить рожи" соперникам на Олимпиаде в Париже

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусских спортсменов, которые едут на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе, "набить рожи" соперникам. Он подчеркнул, что таким образом участники покажут, что они "настоящие белорусы".

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" во вторник, 30 апреля.

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Лукашенко истерически высказался об участии белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Это дело спортсменов. Конечно, хотелось бы, чтобы было как положено: герб, гимн, флаг и прочее. Но если ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе — "набей им рожу", покажи, что ты настоящий белорус", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что не будет давить на получивших олимпийские лицензии белорусов относительно их участия в Олимпиаде.

Как известно, Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 спортсменов из России и Беларуси. Они будут выступать в нейтральном статусе.

Напомним, что ситуацию со статусом россиян на Олимпиаде прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, принятое Международным олимпийским комитетом решение на счет россиян справедливо.

Также мы писали, что Макрон надеется, что во время состоявшихся в Париже Олимпийских игр удастся достичь так называемого "Олимпийского перемирия" в войне, которую Россия ведет против Украины.