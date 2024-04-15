​​​Макрон розповів, чи справедливо покарали Росію на Олімпійських іграх у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via Reuters

З 26 липня по 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Через повномасштабне вторгнення в Україну росіяни зможуть брати участь у нейтральному статусі.

Ситуацію зі статусом росіян на ОІ-2024 прокоментував президент Франції Еммануель Макрон. Слова глави держави навів портал RMC Sport.

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Макрон про допуск росіян до ОІ-2024

За словами Макрона, ухвалене Міжнародним олімпійським комітетом рішення щодо росіян є справедливим.

"Справедливе рішення, на мій погляд. Ми закликаємо спортсменів дотримуватися пристойності, утримуватися від неповажних висловлювань до суперників, не залучатися до політики і не виявляти агресію. Олімпізм сприяє примиренню країн і спортсменів, які мають розбіжності", — сказав Макрон.

Також Макрон зазначив, що Росія та президент РФ Володимир Путін не запрошені на ОІ до Парижу. При цьому заборонено символіку, гімн і прапор РФ.

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