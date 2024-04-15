Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ​​​Макрон розповів, чи справедливо покарали Росію на Олімпійських іграх у Парижі arrow

​​​Макрон розповів, чи справедливо покарали Росію на Олімпійських іграх у Парижі

15 квітня 2024 13:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
​​​Макрон розповів, чи справедливо покарали Росію на Олімпійських іграх у Парижі
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via Reuters
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

З 26 липня по 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Через повномасштабне вторгнення в Україну росіяни зможуть брати участь у нейтральному статусі.

Ситуацію зі статусом росіян на ОІ-2024 прокоментував президент Франції Еммануель Макрон. Слова глави держави навів портал RMC Sport.

Читайте також:
Олімпійська збірна Росії
Олімпійська збірна Росії після Токіо-2020. Фото: росЗМІ

Макрон про допуск росіян до ОІ-2024

За словами Макрона, ухвалене Міжнародним олімпійським комітетом рішення щодо росіян є справедливим.

"Справедливе рішення, на мій погляд. Ми закликаємо спортсменів дотримуватися пристойності, утримуватися від неповажних висловлювань до суперників, не залучатися до політики і не виявляти агресію. Олімпізм сприяє примиренню країн і спортсменів, які мають розбіжності", — сказав Макрон.

Також Макрон зазначив, що Росія та президент РФ Володимир Путін не запрошені на ОІ до Парижу. При цьому заборонено символіку, гімн і прапор РФ.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився. 

Український гігант Захожий став чемпіоном з боксу — відео нокауту.

Українська спортсменка Катерина Шинкаренко загинула на війні.

Емманюель Макрон
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Париж-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем