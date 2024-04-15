​​​​​​​Макрон рассказал, справедливо ли наказали Россию на Олимпийских играх в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via Reuters

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Из-за полномасштабного вторжения в Украину россияне смогут участвовать в нейтральном статусе.

Ситуацию со статусом россиян на ОИ-2024 прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Слова главы государства привел портал RMC Sport.

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Макрон о допуске россиян к ОИ-2024

По словам Макрона, принятое Международным олимпийским комитетом решение по россиянам является справедливым.

"Справедливое решение, на мой взгляд. Мы призываем спортсменов соблюдать приличие, воздерживаться от неуважительных высказываний к соперникам, не вовлекаться в политику и не проявлять агрессию. Олимпизм способствует примирению стран и спортсменов, имеющих разногласия", — сказал Макрон.

Также Макрон отметил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не приглашены на ОИ в Париж. При этом запрещены символика, гимн и флаг РФ.

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