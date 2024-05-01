Лукашенко закликав білоруських спортсменів "бити пики" суперникам на Олімпіаді в Парижі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав білоруських спортсменів, які їдуть на Олімпійські ігри в Париж у нейтральному статусі, "набити пики" суперникам. Він наголосив, що таким чином учасники покажуть, що вони "справжні білоруси".

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого" у вівторок, 30 квітня.

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Лукашенко істерично висловився щодо участі білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, які мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

"Це справа спортсменів. Звичайно, хотілося б, щоб було як належить: герб, гімн, прапор та інше. Але якщо ти відібрався і їдеш туди в нейтральному статусі — "набий їм пику", покажи, що ти справжній білорус", — заявив Лукашенко.

Він додав, що не тиснутиме на білорусів, які здобули олімпійські ліцензії, щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 спортсменів із Росії та Білорусі. Вони виступатимуть у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що ситуацію зі статусом росіян на Олімпіаді прокоментував президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, ухвалене Міжнародним олімпійським комітетом рішення щодо росіян є справедливим.

Також ми писали, що Макрон сподівається, що під час Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі, вдасться досягнути так званого "Олімпійського перемир’я" у війні, яку Росія веде проти України.