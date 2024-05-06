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Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде в Париже — что известно

6 мая 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде в Париже — что известно
Килиан Мбаппе на тренировке "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с отцом Килиана Мбаппе. Глава государства надеется, что капитан национальной команды примет участие в Олимпийских играх-2024.

Макрон настаивает на том, чтобы Мбаппе отпустили на Игры в Париже, сообщает La Tribune Dimanche.

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Килиан Мбаппе забил 43 гола за "ПСЖ" во всех турнирах этого сезона. Он уже стал чемпионом Франции, но мечтает выиграть еще несколько трофеев. Также звездный форвард намерен сыграть на Олимпиаде в Париже. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе во время атаки "ПСЖ". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мбаппе в команде Тьерри Анри 

Олимпийская сборная Франции на групповой стадии ОИ-2024 сыграет с командами США, Новой Зеландии и победителем пары Индонезия — Гвинея. В турнире могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2021 года, а также трое старших футболистов в каждой сборной. 

Главный тренер Олимпийской сборной Франции уже пригласил Килиана Мбаппе принять участие в турнире. Согласно словам Эммануэля Макрона, лидер "ПСЖ" принял это приглашение. Теперь важно, чтобы клуб отпустил 25-летнего бомбардира. 

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 24 июля по 7 августа. 

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спорт
Эммануэль Макрон
футбол
Олимпийские игры
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Олимпиада-2024

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