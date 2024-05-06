Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде в Париже — что известно
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с отцом Килиана Мбаппе. Глава государства надеется, что капитан национальной команды примет участие в Олимпийских играх-2024.
Макрон настаивает на том, чтобы Мбаппе отпустили на Игры в Париже, сообщает La Tribune Dimanche.
Килиан Мбаппе забил 43 гола за "ПСЖ" во всех турнирах этого сезона. Он уже стал чемпионом Франции, но мечтает выиграть еще несколько трофеев. Также звездный форвард намерен сыграть на Олимпиаде в Париже.
Мбаппе в команде Тьерри Анри
Олимпийская сборная Франции на групповой стадии ОИ-2024 сыграет с командами США, Новой Зеландии и победителем пары Индонезия — Гвинея. В турнире могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2021 года, а также трое старших футболистов в каждой сборной.
Главный тренер Олимпийской сборной Франции уже пригласил Килиана Мбаппе принять участие в турнире. Согласно словам Эммануэля Макрона, лидер "ПСЖ" принял это приглашение. Теперь важно, чтобы клуб отпустил 25-летнего бомбардира.
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 24 июля по 7 августа.
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