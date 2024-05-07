Стартові склади на матч ПСЖ — Боруссія у півфіналі Ліги чемпіонів
Французький "ПСЖ" приймає в Парижі дортмундську "Боруссію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників завершилася мінімальною перемогою німецької команди.
Тренери Луїс Енріке та Един Терзич вже показали стартові склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Боруссія" виграла першу зустріч у "ПСЖ" з рахунком 1:0, хоча протистояння могло завершитися результативною нічиєю. Обидві команди не використали багато моментів. Це дозволяє сподіватися на результативну зустріч у Парижі.
Стартові склади на півфінал ЛЧ
"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Мбаппе, Фабіан Руїс, Рамуш, Дембеле, Вітінья, Нуну Мендеш, Заїр-Емері, Бералдо.
Тренер: Луїс Енріке.
"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюлькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рієрсон, Адейємі.
Тренер: Един Терзич.
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