Стартові склади на матч ПСЖ — Боруссія у півфіналі Ліги чемпіонів

Кіліан Мбаппе на тренуванні перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Французький "ПСЖ" приймає в Парижі дортмундську "Боруссію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників завершилася мінімальною перемогою німецької команди.

Тренери Луїс Енріке та Един Терзич вже показали стартові склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Боруссія" виграла першу зустріч у "ПСЖ" з рахунком 1:0, хоча протистояння могло завершитися результативною нічиєю. Обидві команди не використали багато моментів. Це дозволяє сподіватися на результативну зустріч у Парижі.

Літак із делегацією "Борусії". Фото: Reuters/Jon Nazca

Стартові склади на півфінал ЛЧ

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Мбаппе, Фабіан Руїс, Рамуш, Дембеле, Вітінья, Нуну Мендеш, Заїр-Емері, Бералдо.

Тренер: Луїс Енріке.

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюлькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рієрсон, Адейємі.

Тренер: Един Терзич.

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