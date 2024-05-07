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Стартові склади на матч ПСЖ — Боруссія у півфіналі Ліги чемпіонів

7 травня 2024 20:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Стартові склади на матч ПСЖ — Боруссія у півфіналі Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе на тренуванні перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" приймає в Парижі дортмундську "Боруссію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників завершилася мінімальною перемогою німецької команди.

Тренери Луїс Енріке та Един Терзич вже показали стартові склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Боруссія" виграла першу зустріч у "ПСЖ" з рахунком 1:0, хоча протистояння могло завершитися результативною нічиєю. Обидві команди не використали багато моментів. Це дозволяє сподіватися на результативну зустріч у Парижі.

Боруссія Дортмунд
Літак із делегацією "Борусії". Фото: Reuters/Jon Nazca

Стартові склади на півфінал ЛЧ

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Мбаппе, Фабіан Руїс, Рамуш, Дембеле, Вітінья, Нуну Мендеш, Заїр-Емері, Бералдо.

Тренер: Луїс Енріке.

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюлькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рієрсон, Адейємі.

Тренер: Един Терзич.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
ПСЖ
Боруссія Дортмунд

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