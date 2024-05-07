Боруссія неприємно здивувала ПСЖ у першому таймі матчу-відповіді півфіналу ЛЧ
Дортмундська "Боруссія" вирушила до Парижа на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Першу зустріч німецькі футболісти виграли з мінімальним рахунком.
Підопічні Луїса Енріке розпочали домашній поєдинок із численних атак, повідомляє портал Новини.LIVE.
Німецька команда першою отримала право на перспективний штрафний, з якого не зуміли створити небезпечний момент. У відповідь "ПСЖ" зусиллями Ашрафа Хакімі двічі погрожував воротам Грегора Кобеля, який не дозволив відзначитись Гонсалу Рамушу.
Як команди зіграли перший тайм
Гості доволі впевнено оборонялися. "Борусія" грала середнім низьким блоком, Юліан Рюерсон став неприємним відкриттям для захисників "ПСЖ". Але й обороні дортмундців було складно протистояти активному Хакімі та вмотивованому Мбаппе.
На 34-й хвилині оборони обох команд по черзі помилилася, але Мбаппе та Адейємі не зуміли реалізувати свої моменти. "Борусія" у першому таймі майже ні в чому не поступалася грізному супернику. На обличчі Луїса Енріке був подив. Але "ПСЖ" ще має цілий тайм для того, щоб змінити ситуацію.
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