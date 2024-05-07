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Боруссія неприємно здивувала ПСЖ у першому таймі матчу-відповіді півфіналу ЛЧ

7 травня 2024 22:48
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Боруссія неприємно здивувала ПСЖ у першому таймі матчу-відповіді півфіналу ЛЧ
Кіліан Мбаппе у матчі проти "Боруссії". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дортмундська "Боруссія" вирушила до Парижа на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Першу зустріч німецькі футболісти виграли з мінімальним рахунком.

Підопічні Луїса Енріке розпочали домашній поєдинок із численних атак, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Німецька команда першою отримала право на перспективний штрафний, з якого не зуміли створити небезпечний момент. У відповідь "ПСЖ" зусиллями Ашрафа Хакімі двічі погрожував воротам Грегора Кобеля, який не дозволив відзначитись Гонсалу Рамушу.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе проти Марселя Забітцера. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Як команди зіграли перший тайм

Гості доволі впевнено оборонялися. "Борусія" грала середнім низьким блоком, Юліан Рюерсон став неприємним відкриттям для захисників "ПСЖ". Але й обороні дортмундців було складно протистояти активному Хакімі та вмотивованому Мбаппе.

На 34-й хвилині оборони обох команд по черзі помилилася, але Мбаппе та Адейємі не зуміли реалізувати свої моменти. "Борусія" у першому таймі майже ні в чому не поступалася грізному супернику. На обличчі Луїса Енріке був подив. Але "ПСЖ" ще має цілий тайм для того, щоб змінити ситуацію.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
ПСЖ
Боруссія Дортмунд

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