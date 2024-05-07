Боруссія Дортмунд стала першим фіналістом Ліги чемпіонів — відео голу в матчі з ПСЖ

Матс Хуммельс забиває гол у ворота "ПСЖ". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Французький "ПСЖ" прийняв у Парижі "Боруссію" Дортмунд у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. На кону виявилася путівка до вирішального матчу єврокубкового турніру.

Луїс Енріке був змушений зробити одну вимушену заміну у складі своєї команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мбаппе у боротьбі з Хуммельсом. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Як "ПСЖ" зіграв із "Боруссією"

"ПСЖ" — "Боруссія" (Дортмунд) — 0:1 (0:0)

Гол: Хуммельс, 49

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Бералдо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері (Лі, 75), Вітінья, Фабіан Руїс (Асенсіо, 63) — Дембеле, Рамуш (Барколя, 63), Мбаппе.

Тренер: Луїс Енріке.

"Борусія": Кобель — Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Емре Джан (капітан), Забітцер — Санчо (Зюле, 67), Брандт (Нмеча, 85), Адейємі (Ройс, 56) — Фюлькруг.

Тренер: Един Терзич.

Гості дуже впевнено оборонялися протягом більшої частини цього матчу, причому робили це практично без порушень правил. За будь-якої нагоди німці бігали в контратаки, частина з яких виходила небезпечна.

"ПСЖ" грав потужно, атакував по всій ширині поля, за перший тайм завдав вісьмох ударів по чужих воротах. Але забити не виходило. Наприкінці першого тайму французи відібрали м'яч перед чужими воротами, і Мбаппе неточно пробив з близької дистанції. У контратаці у відповідь Адейемі втік майже в чужий штрафний і пробив у боротьбі із захисником. Доннарумма врятував "ПСЖ" Перед самою перервою "Боруссія" мало не пропустила після рикошету від Шлоттербека.

Одразу після перерви французи мали шикарний шанс повести в рахунку. Після навісу у воротарську "Боруссію" Рамуш кінчиком бутси скинув м'яч на Заїра-Емері, який з близької дистанції влучив у штангу! А потім гості заробили право на кутовий, і Хуммельс завдав точного удару головою, 0:1!

"ПСЖ" влаштував облогу воріт суперника, з кожною хвилиною шанси парижан на фінал ЛЧ зменшувалися. На 61-й хвилині штанга знову врятувала "Боруссію" після удару у виконанні Мендеша. На 65-й хвилині Дембеле після контакту із захисником німецької команди бадьоро впав у чужий штрафний, але суддя призначив штрафний, а не пенальті. Асенсіо не скористався цим шансом.

На 76-й хвилині Хуммельс знову забив гол головою після подачі кутового, але у тому епізоді судді зафіксували офсайд та не зарахували м'яч. А ось французи свої моменти згаяли. На 86-й хвилині Мбаппе з близької дистанції пробив у поперечину воріт команди з Дортмунда. За хвилину те саме зробив Вітінья.

"Боруссія" несподівано пройшла "ПСЖ" у півфіналі Ліги чемпіонів і чекає на суперника з фінального поєдинку. А підопічні Луїса Енріке так і не позбулися своїх проблем у цьому турнірі.

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