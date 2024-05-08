Марко Ройс поділився секретом успіху Боруссії та відсвяткував перемогу з уболівальниками

Марко Ройс після фінального свистка. Фото: instagram.com/bvb09/

Півзахисник "Боруссії" Марко Ройс поділився емоціями після виходу німецької команди у фінал Ліги чемпіонів. Ветеран відзначив характер та волю до перемоги дортмундців.

Це останній сезон у складі "Боруссії" для Марко Ройса, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Марко Ройс вважався одним із найталановитіших німецьких футболістів свого покоління. Травми завадили 34-річному гравцю повністю розкрити свій потенціал та позбавили його місця у заявці на Кубок Світу-2014, який став переможним для збірної Німеччини.

Ройс готується до відходу з "Боруссії". Цього сезону він перестав бути основним футболістом "джмелів". Але останнім матчем Марко у футболці дортмундської команди стане фінал Ліги чемпіонів.

Марко Ройс святкує перемогу на трибуні. Фото: instagram.com/marcinho11/

Що Ройс сказав про перемогу над "ПСЖ"

Досвідчений хавбек заявив, що за кілька років ніхто не згадає, як саме "Боруссія" потрапила у фінал ЛЧ, і скільки разів штанги та поперечина рятували її у матчах із "ПСЖ". Ройс мріє виграти трофей у Дортмунді та поділити цю радість із місцевими вболівальниками.

"Нам довелося віддати всі сили заради цієї перемоги. "ПСЖ" грав дуже добре, але "Боруссія" більше хотіла вийти у фінал. Ніхто не очікував такого від нас, це просто неймовірно. Результат матчу змушує повірити, що у футболі справді можливо все", — розповів Ройс.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на лондонському стадіоні "Вемблі". Суперником "Боруссії" стане переможець пари "Реал" Мадрид — "Баварія".

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