Співробітники ТЦК забрали українського футболіста прямо з вокзалу — що відомо

Микола Сираш у футболці ФК "Хуст". Фото: instagram.com/syrash_k/

Закарпатський ТЦК опинився в епіцентрі чергового скандалу. Місцеві військкоми силою мобілізували спортсмена, якому не виповнилося 27 років.

Футболіст місцевого клубу "Хуст" Микола Сираш проти своєї волі опинився у ТЦК, повідомляє аккаунт футбольного клубу в Instagram.

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Півзахисника закарпатського "Хуста" Миколу Сираша силою мобілізували місцеві співробітники ТЦК. Його забрали прямо із вокзалу вранці 7 травня.

Футболіст Микола Сираш із дитиною. Фото: instagram.com/syrash_k/

Деталі скандалу з ТЦК

Основний футболіст команди "Хуст", яка виступає у Першій лізі чемпіонату України з футболу, досяг віку 25 років. За новим законом про мобілізацію призовний поріг було знижено з 27 до 25 років, проте цей закон офіційно набуде чинності лише 18 травня.

Це не зупинило співробітників ТЦК, які забрали футболіста Миколу Сираша поза його волею прямо з вокзалу. Зв'язок із гравцем відсутній, а його подальша доля не відома.

Заява ФК "Хуст" щодо ситуації з мобілізацією футболіста. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Натомість з'явилася інформація, що чемпіонат Першої ліги може бути фактично зірваний. Інші команди бояться їздити на матчі до Хусту через дії співробітників місцевого ТЦК.

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