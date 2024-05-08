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Співробітники ТЦК забрали українського футболіста прямо з вокзалу — що відомо

8 травня 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Співробітники ТЦК забрали українського футболіста прямо з вокзалу — що відомо
Микола Сираш у футболці ФК "Хуст". Фото: instagram.com/syrash_k/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Закарпатський ТЦК опинився в епіцентрі чергового скандалу. Місцеві військкоми силою мобілізували спортсмена, якому не виповнилося 27 років.

Футболіст місцевого клубу "Хуст" Микола Сираш проти своєї волі опинився у ТЦК, повідомляє аккаунт футбольного клубу в Instagram.

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Півзахисника закарпатського "Хуста" Миколу Сираша силою мобілізували місцеві співробітники ТЦК. Його забрали прямо із вокзалу вранці 7 травня.

Микола Сіраш із дитиною
Футболіст Микола Сираш із дитиною. Фото: instagram.com/syrash_k/

Деталі скандалу з ТЦК

Основний футболіст команди "Хуст", яка виступає у Першій лізі чемпіонату України з футболу, досяг віку 25 років. За новим законом про мобілізацію призовний поріг було знижено з 27 до 25 років, проте цей закон офіційно набуде чинності лише 18 травня.

Це не зупинило співробітників ТЦК, які забрали футболіста Миколу Сираша поза його волею прямо з вокзалу. Зв'язок із гравцем відсутній, а його подальша доля не відома.

Заява ФК Хуст
Заява ФК "Хуст" щодо ситуації з мобілізацією футболіста. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Натомість з'явилася інформація, що чемпіонат Першої ліги може бути фактично зірваний. Інші команди бояться їздити на матчі до Хусту через дії співробітників місцевого ТЦК.

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спорт
футбол
Закарпаття
мобілізація
ТЦК та СП

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