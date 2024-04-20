Відомому померлому журналісту Артему Франкову прийшла повістка до ТЦК
Територіальний центр комплектації у Києві надіслав повістку померлій людині. Ним виявився відомий спортивний журналіст та головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.
Про повістку повідомив офіційний канал Франкова в Телеграмі.
Порядок денний для Франкова
Люди, які продовжують вести офіційний канал Франкова, опублікували повістку, яка надійшла рідним журналіста від ТЦК.
"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", — йдеться у повідомленні.
Згідно з текстом повістки, Франкова викликали до Оболонського районного ТЦК для звірки даних та проходження медичного огляду.
Зазначимо, що Франков помер 31 грудня 2023 року після інсульту.
Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.
Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.
Український тренер очолив російський футбольний клуб.
Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі.
Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста.
Читайте Новини.LIVE!