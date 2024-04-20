Відомому померлому журналісту Артему Франкову прийшла повістка до ТЦК

Похорон Артема Франкова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Територіальний центр комплектації у Києві надіслав повістку померлій людині. Ним виявився відомий спортивний журналіст та головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

Про повістку повідомив офіційний канал Франкова в Телеграмі.

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Порядок денний для Франкова

Люди, які продовжують вести офіційний канал Франкова, опублікували повістку, яка надійшла рідним журналіста від ТЦК.

"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", — йдеться у повідомленні.

Згідно з текстом повістки, Франкова викликали до Оболонського районного ТЦК для звірки даних та проходження медичного огляду.

Порядок денний Артему Франкову. Фото: t.me/footballandartemfrankov

Зазначимо, що Франков помер 31 грудня 2023 року після інсульту.

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