Известному умершему журналисту Артему Франкову пришла повестка в ТЦК
Территориальный центр комплектации в Киеве прислал повестку умершему человеку. Им оказался известный спортивный журналист и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
О повестке сообщил официальный канал Франкова в Телеграме.
Повестка для Франкова
Люди, которые продолжают вести официальный канал Франкова, опубликовали повестку, пришедшую родным журналиста от ТЦК.
"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", — говорится в сообщении.
Согласно с текстом повестки, Франкова вызвали в Оболонский районный ТЦК для сверки данных и прохождения медицинского осмотра.
Отметим, что Франков скончался 31-декабря 2023 года после инсульта.
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