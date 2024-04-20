Известному умершему журналисту Артему Франкову пришла повестка в ТЦК

Похороны Артема Франкова. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Территориальный центр комплектации в Киеве прислал повестку умершему человеку. Им оказался известный спортивный журналист и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

О повестке сообщил официальный канал Франкова в Телеграме.

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Повестка для Франкова

Люди, которые продолжают вести официальный канал Франкова, опубликовали повестку, пришедшую родным журналиста от ТЦК.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", — говорится в сообщении.

Согласно с текстом повестки, Франкова вызвали в Оболонский районный ТЦК для сверки данных и прохождения медицинского осмотра.

Повестка Артему Франкову. Фото: t.me/footballandartemfrankov

Отметим, что Франков скончался 31-декабря 2023 года после инсульта.

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