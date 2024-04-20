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Известному умершему журналисту Артему Франкову пришла повестка в ТЦК

20 апреля 2024 08:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известному умершему журналисту Артему Франкову пришла повестка в ТЦК
Похороны Артема Франкова. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Территориальный центр комплектации в Киеве прислал повестку умершему человеку. Им оказался известный спортивный журналист и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

О повестке сообщил официальный канал Франкова в Телеграме.

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Повестка для Франкова

Люди, которые продолжают вести официальный канал Франкова, опубликовали повестку, пришедшую родным журналиста от ТЦК.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", — говорится в сообщении.

Согласно с текстом повестки, Франкова вызвали в Оболонский районный ТЦК для сверки данных и прохождения медицинского осмотра.

Артем Франков
Повестка Артему Франкову. Фото: t.me/footballandartemfrankov

Отметим, что Франков скончался 31-декабря 2023 года после инсульта.

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журналисты
мобилизация
ТЦК и СП
Артем Франков

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