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Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно

8 мая 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно
Николай Сираш в футболке ФК "Хуст". Фото: instagram.com/syrash_k/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Закарпатский ТЦК оказался в эпицентре очередного скандала. Местные военкомы силой мобилизовали спортсмена, которому не исполнилось 27 лет. 

Футболист местного клуба "Хуст" Николай Сираш против своей воли оказался в ТЦК, сообщает аккаунт футбольного клуба в Instagram

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Полузащитник закарпатского "Хуста" Николая Сираш был силой мобилизован местными сотрудниками ТЦК. Его забрали прямо с вокзала утром 7 мая. 

Николай Сираш с ребенком
Футболист Николай Сираш с ребенком. Фото: instagram.com/syrash_k/

Детали скандала с ТЦК 

Основной футболист команды "Хуст", которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, достиг возраста 25 лет. По новому закону о мобилизации призывной порог был снижен с 27 до 25 лет, однако этот закон официально вступит в силу только 18 мая. 

Это не остановило сотрудников ТЦК, которые увели футболиста Николая Сираша помимо его воли прямо с вокзала. Связь с игроком отсутствует, а его дальнейшая судьба не известна. 

Заявление ФК Хуст
Заявление ФК "Хуст" по поводу ситуации с мобилизацией футболиста. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Зато появилась информация, что чемпионат Первой лиги может быть фактически сорван. Другие команды боятся ездить на матчи в Хуст из-за действий сотрудников местного ТЦК. 

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спорт
футбол
Закарпатье
мобилизация
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