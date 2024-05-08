Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно
Закарпатский ТЦК оказался в эпицентре очередного скандала. Местные военкомы силой мобилизовали спортсмена, которому не исполнилось 27 лет.
Футболист местного клуба "Хуст" Николай Сираш против своей воли оказался в ТЦК, сообщает аккаунт футбольного клуба в Instagram.
Полузащитник закарпатского "Хуста" Николая Сираш был силой мобилизован местными сотрудниками ТЦК. Его забрали прямо с вокзала утром 7 мая.
Детали скандала с ТЦК
Основной футболист команды "Хуст", которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, достиг возраста 25 лет. По новому закону о мобилизации призывной порог был снижен с 27 до 25 лет, однако этот закон официально вступит в силу только 18 мая.
Это не остановило сотрудников ТЦК, которые увели футболиста Николая Сираша помимо его воли прямо с вокзала. Связь с игроком отсутствует, а его дальнейшая судьба не известна.
Зато появилась информация, что чемпионат Первой лиги может быть фактически сорван. Другие команды боятся ездить на матчи в Хуст из-за действий сотрудников местного ТЦК.
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