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У Мбаппе запитали, за кого він вболіватиме в матчі Реала та Баварії — відповідь Кіліана здивувала

8 травня 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Мбаппе запитали, за кого він вболіватиме в матчі Реала та Баварії — відповідь Кіліана здивувала
Кіліан Мбаппе дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе зізнався, що виліт команди з Ліги чемпіонів став болючим ударом для французьких футболістів. Форвард не розуміє, чому парижани не зуміли пробитися до фіналу турніру.

Мбаппе подякував уболівальникам за підтримку у матчі-відповіді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Кіліан Мбаппе визнав перевагу "Боруссії" над "ПСЖ" в обох півфінальних матчах Ліги чемпіонів. При цьому французький форвард нагадав про те, що його команда створила більше моментів біля воріт суперника і кілька разів потрапила м'ячем у штанги та поперечину.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе намагався забити з будь-якого становища. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

За словами Мбаппе, "ПСЖ" зробив усе для перемоги над "Боруссією", але так і не зумів забити жодного гола німецькому супернику. Кіліану соромно перед сім'ями футболістів та вболівальниками, які мріяли побачити свою команду у фіналі Ліги чемпіонів.

Що Мбаппе сказав про матч "Реал" — "Баварія"

У форварда "ПСЖ" запитали, що він думає про другий півфінал ЛЧ, у якому мадридський "Реал" прийме мюнхенську "Баварію". Французу довелося відповідати на запитання про те, яку команду він підтримує у цій парі. На обличчі Мбаппе здивувався.

"Я не хочу це коментувати", — заявив Кіліан.

У сезоні 2023/2024 Мбаппе забив 8 голів і зробив 1 результативну передачу у Лізі чемпіонів. У півфіналах йому забити не вдалося.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
ПСЖ

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