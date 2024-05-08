Анчелотті зробив важливу заяву напередодні матчу Реала з Баварією
Мадридський "Реал" прийме німецьку "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Тиждень тому суперники зіграли результативну нічию у Мюнхені, де забили один одному по два голи.
Наставник "бланкос" Карло Анчелотті розповів про тактику на матч у Мадриді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Баварія" вирушила до Мадриду на другий півфінал ЛЧ. "Реал" має намір здобути перемогу на "Сантьяго Бернабеу" і вийти у фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті запевнив уболівальників, що знає, як досягти успіху в матчі зі своєю колишньою командою.
Що Анчелотті сказав про матч
Наставник мадридського "Реала" нагадав про те, що його команда достроково стала чемпіоном Іспанії минулими вихідними. Італійський фахівець заявив, що його підопічні окрилені успіхом і не відчувають втоми.
"Під час тренувань цього тижня футболісти буквально літали полем. Вони стали чемпіонами й мріють виграти Лігу чемпіонів. Ми приділимо велику увагу атакам і зробимо так, щоб забитих голів вистачило для перемоги", — пообіцяв Анчелотті.
Також тренер "Реала" підтвердив, що у ворота іспанської команди повернуться українець Андрій Лунін.
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