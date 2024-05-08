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Анчелотті зробив важливу заяву напередодні матчу Реала з Баварією

8 травня 2024 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті зробив важливу заяву напередодні матчу Реала з Баварією
Карло Анчелотті на пресконференції. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" прийме німецьку "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Тиждень тому суперники зіграли результативну нічию у Мюнхені, де забили один одному по два голи.

Наставник "бланкос" Карло Анчелотті розповів про тактику на матч у Мадриді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Баварія" вирушила до Мадриду на другий півфінал ЛЧ. "Реал" має намір здобути перемогу на "Сантьяго Бернабеу" і вийти у фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті запевнив уболівальників, що знає, як досягти успіху в матчі зі своєю колишньою командою.

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті вітає гравців "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Що Анчелотті сказав про матч

Наставник мадридського "Реала" нагадав про те, що його команда достроково стала чемпіоном Іспанії минулими вихідними. Італійський фахівець заявив, що його підопічні окрилені успіхом і не відчувають втоми.

"Під час тренувань цього тижня футболісти буквально літали полем. Вони стали чемпіонами й мріють виграти Лігу чемпіонів. Ми приділимо велику увагу атакам і зробимо так, щоб забитих голів вистачило для перемоги", — пообіцяв Анчелотті.

Також тренер "Реала" підтвердив, що у ворота іспанської команди повернуться українець Андрій Лунін.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Карло Анчелотті

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