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Стартові склади на матч Реал — Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів

8 травня 2024 20:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Стартові склади на матч Реал — Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів
Андрій Лунін у матчі проти "Баварії". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" приймає в Іспанії мюнхенську "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників завершилася результативною нічиєю.

Тренери Карло Анчелотті та Томас Тухель вже показали стартові склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер "Реала" дотримався обіцянки й випустив в основному складі своєї команди Андрія Луніна. Українець проводить найкращий сезон у кар'єрі. Його заслуга в тому, що "королівський клуб" грає у півфіналі ЛЧ, велика.

Харрі Кейн та Томас Тухель
Харрі Кейн готовий до матчу Фото: Reuters/Juan Medina

Стартові склади команд

"Реал" Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Баварія": Ноєр (капітан) — Де Лігт, Кімміх, Гнабрі, Кейн, Сане, Даєр, Лаймер, Мазрауї, Мусіала, Павлович.

Тренер: Томас Тухель.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Баварія

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