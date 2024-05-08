Стартові склади на матч Реал — Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів
Мадридський "Реал" приймає в Іспанії мюнхенську "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників завершилася результативною нічиєю.
Тренери Карло Анчелотті та Томас Тухель вже показали стартові склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головний тренер "Реала" дотримався обіцянки й випустив в основному складі своєї команди Андрія Луніна. Українець проводить найкращий сезон у кар'єрі. Його заслуга в тому, що "королівський клуб" грає у півфіналі ЛЧ, велика.
Стартові склади команд
"Реал" Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Тренер: Карло Анчелотті.
"Баварія": Ноєр (капітан) — Де Лігт, Кімміх, Гнабрі, Кейн, Сане, Даєр, Лаймер, Мазрауї, Мусіала, Павлович.
Тренер: Томас Тухель.
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