Лунін та Ноєр врятували Реал та Баварію від голів у першому таймі півфіналу Ліги чемпіонів

Мануель Ноєр не дає забити Родріго. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" прийняв мюнхенську "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Андрій Лунін знову вийшов на поле у стартовому складі іспанської команди.

Суперники розпочали двобій на зустрічних курсах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вже у дебюті протистояння команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Карвахаль прострілив на ближній кут чужого штрафного майданчика, але Родріго не встиг замкнути передачу. У атаці у відповідь Гнабрі не влучив у ворота воріт з хорошої позиції. Потім Вінісіус з близької дистанції влучив у штангу, а Ноєр не дозволив Родріго добити м'яч у сітку.

Кейн бореться за м'яч із Рюдігером. Фото: Reuters/Susana Vera

"Реал" обмінявся моментами з "Баварією"

Лунін вперше по-справжньому вступив у гру на 28-й хвилині. Українець врятував ворота "королівського клубу" після удару у виконанні Кейна.

Загалом на полі точилася рівна гра, хоча господарі поля володіли ініціативою. На 40-й хвилині Ноєр перевів м'яч на кутовий після небезпечної передачі у виконанні Вальверде.

Перший тайм завершився без голів. Команда залишила вирішення питання про переможця матчу на другу половину гри.

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